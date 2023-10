Neue Erkenntnisse über den Kern des Mars durch aktuelle Studien enthüllt

Aktuelle Studien von Forschungsteams der Schweizer Universitäten ETH Zürich und Université Paris Cité haben ein neues Licht auf den Kern des Mars geworfen und bisherige Vorstellungen über seine Zusammensetzung und Struktur in Frage gestellt. Das 2016 gestartete Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS)-Projekt des InSight-Landers der NASA lieferte im Jahr 2021 wertvolle Daten, die darauf hindeuten, dass der Marskern von einer Schicht geschmolzenen Gesteins umgeben und kleiner ist als bisher angenommen.

Zuvor waren Wissenschaftler verwirrt über die Entdeckung einer größeren Anzahl leichterer Elemente wie Schwefel, Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff im Kern des Mars, als Theorien zur Entstehungsgeschichte des Planeten vermuten ließen. Die neuen, in Nature veröffentlichten Studien liefern jedoch eine alternative Erklärung. Sie gehen davon aus, dass der flüssige Eisenkern des Mars tatsächlich von einer 150 Kilometer dicken Schicht aus nahezu geschmolzenem Silikatgestein umgeben ist. Darüber hinaus deuten diese Studien im Vergleich zu den früheren InSight-Ergebnissen auf einen kleineren Kernradius mit einer höheren Dichte hin. Diese Ergebnisse stimmen eher mit dem überein, was über die chemische Zusammensetzung des Mars bekannt ist.

Durch die Analyse seismologischer Daten der InSight-Mission kamen die Forschungsteams zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Beide Teams waren sich einig, dass der flüssige Eisen-Nickel-Kern des Mars nur bis zur Hälfte der Planetenoberfläche reicht. Sie identifizierten die Schicht aus geschmolzenem Gestein auch mithilfe von drei primären seismologischen Signalen. Längsseismische Wellen oder P-Wellen durchqueren den Boden des Marsmantels, breiten sich jedoch nicht in den Kern aus. Gleichzeitig breiten sich transversale seismische Wellen, sogenannte S-Wellen, die von Marsbeben in der Nähe des Landers ausgesandt werden, durch die mittleren und oberen Regionen des Mantels aus, was auf einen kühleren Festkörper hinweist. Darüber hinaus bestätigen Hinweise auf Reflexionen von S-Wellen an der Oberseite der geschmolzenen Schicht deren festen Charakter.

Diese neuen Erkenntnisse liefern wertvolle Einblicke in die Kern- und Mantelstruktur des Mars. Die Kombination seismologischer Beobachtungen mit Kenntnissen über die Entstehung und Entwicklung terrestrischer Planeten sowie Daten über Planetengröße, -form, -rotation und -gravitationsfeld bietet wertvolle Perspektiven auf die geologische Geschichte und zukünftige Dynamik des Mars. Die Forschung verbessert nicht nur unser Verständnis des Mars, sondern liefert auch einen wesentlichen Kontext für das Verständnis terrestrischer Planeten wie der Erde.

Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass die Studien regionale Schnappschüsse des Mars darstellen und weitere Untersuchungen an verschiedenen Standorten notwendig sind, um ein umfassenderes Verständnis des Planeteninneren zu erlangen. Derzeit gibt es keine Pläne für Raumfahrtagenturen, Missionen durchzuführen, die zusätzliche Daten zur Klärung dieser Angelegenheit liefern würden. Dennoch stellen diese jüngsten Studien einen bedeutenden Fortschritt bei der Entschlüsselung der Geheimnisse des Marskerns dar.