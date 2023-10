Meeresplastikmüll: Ein Gefäß für antimikrobielle Resistenz

Plastikmüll im Meer ist nicht nur schädlich für die Umwelt, sondern kann auch zur Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen (AMR) beitragen. Bakterien, die über Abwässer und Abwässer in die Meere gelangen, finden in den Biofilmen, die sich auf Plastikmüll bilden, eine geeignete Umgebung zum Gedeihen.

Laut Gunhild Hageskal, leitende Forschungswissenschaftlerin am norwegischen Wissenschaftsinstitut SINTEF, bilden die in Abwässern und Abwässern vorhandenen Bakterien Biofilme auf Kunststoffoberflächen im Meer. Diese Biofilme fungieren als Brutstätten für antimikrobielle Resistenzen, da Bakterien genetische Elemente austauschen, wenn sie sich in großer Zahl ansammeln. Dieser Austausch ermöglicht die Verbreitung resistenter Eigenschaften unter Bakterien.

Darüber hinaus kann das Abwasser antimikrobielle und chemische Rückstände enthalten, während bestimmte in Kunststoffen enthaltene Chemikalien die Entwicklung von Bakterienresistenzen beeinflussen können. Angesichts dieser Bedenken haben Forscher von SINTEF in Zusammenarbeit mit der NTNU und der Universität Thessalien in Griechenland das Projekt PlastiSpread ins Leben gerufen. Ziel dieses Projekts ist es, das Ausmaß der Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen durch Meereskunststoffabfälle zu untersuchen.

Die Forschung wird in Trondheim, Norwegen, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Trondheim und örtlichen Kläranlagen durchgeführt. Um eine globale Perspektive zu bieten, wird eine ähnliche Studie in Griechenland durchgeführt, wo der Antibiotikaverbrauch doppelt so hoch ist wie in Norwegen.

Mit einem Budget von 12 Millionen NOK wird das PlastiSpread-Projekt vom norwegischen Forschungsrat finanziert und von der NTNU koordiniert. SINTEF wird als Projektpartner fungieren. Die Studie wird zwischen Juli 2023 und Juli 2027 stattfinden und soll Aufschluss über den Zusammenhang zwischen Meeresplastikmüll und der Verbreitung antimikrobieller Resistenzen geben.

Quellen:

– Norwegisches Wissenschaftsinstitut SINTEF

– Forschungsrat von Norwegen