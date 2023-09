Der mögliche Zusammenhang zwischen Meeresplastikmüll und antimikrobieller Resistenz

Laut Forschern von SINTEF, NTNU und der Universität von Thessalien könnten Meeresplastikabfälle ein Faktor sein, der zur Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen (AMR) von pathogenen Bakterien auf Schalentiere oder Menschen bei Freizeitaktivitäten im Wasser beiträgt. Die in Abwässern und Abwässern vorkommenden Bakterien neigen dazu, Biofilme auf Kunststoffoberflächen im Meer zu bilden. Diese Biofilme fungieren als Brutstätten für antimikrobielle Resistenzen, da Bakterien genetische Elemente austauschen, wenn sie in großen Mengen gesammelt werden. Auch das Vorhandensein antimikrobieller und chemischer Rückstände im Abwasser sowie bestimmter Chemikalien in den Kunststoffen selbst kann die Entwicklung bakterieller Resistenzen beeinflussen.

Die Forscher planen, das Ausmaß dieses Problems im Rahmen eines Projekts namens PlastiSpread zu untersuchen. Dieses Projekt mit einem Budget von 12 Mio. NOK wird zwischen Juli 2023 und Juli 2027 durchgeführt. Es wird vom norwegischen Forschungsrat finanziert und von NTNU koordiniert, mit SINTEF als Projektpartner. Der norwegische Teil der Studie wird in Trondheim in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde und Kläranlagen stattfinden. Eine ähnliche Studie wird auch in Griechenland durchgeführt, wo der Einsatz von Antibiotika doppelt so hoch ist wie in Norwegen, um eine globale Perspektive zu ermöglichen.

Ziel dieser Forschung ist es, Licht auf die potenziellen Risiken zu werfen, die mit Plastikmüll im Meer und der Ausbreitung antimikrobieller Resistenzen verbunden sind. Durch das Verständnis der Mechanismen hinter diesem Phänomen hoffen Wissenschaftler, Strategien entwickeln zu können, um die Auswirkungen abzumildern und sowohl die Umwelt als auch die menschliche Gesundheit zu schützen. Diese Studie unterstreicht den dringenden Bedarf an umfassenden Abfallmanagementlösungen und betont, wie wichtig es ist, die Plastikverschmutzung in unseren Ozeanen zu reduzieren.

