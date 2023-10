Forscher kartieren Genschalter in verschiedenen Gehirnzelltypen und ihren Zusammenhang mit neuropsychiatrischen Erkrankungen

Forscher der University of California in San Diego haben durch die Kartierung von Genschaltern in verschiedenen Gehirnzelltypen erhebliche Fortschritte beim Verständnis der Komplexität des menschlichen Gehirns erzielt. In einem groß angelegten Versuch analysierten sie über eine Million menschliche Gehirnzellen und identifizierten 107 verschiedene Subtypen von Gehirnzellen. Diese Forschung ist Teil der BRAIN-Initiative und zielt darauf ab, unser Verständnis der Zusammenhänge zwischen Zelltypen und neuropsychiatrischen Störungen zu verbessern.

Die Kartierung der verschiedenen Zelltypen im Gehirn und das Verständnis ihrer Funktionen ist entscheidend für die Entdeckung neuer Therapien, die gezielt auf einzelne Zelltypen abzielen können, die für bestimmte Krankheiten relevant sind. Durch die Analyse einer großen Anzahl von Gehirnzellen konnten die Forscher bestimmte Aspekte der Molekularbiologie mit einem breiten Spektrum neuropsychiatrischer Erkrankungen in Verbindung bringen, darunter Schizophrenie, bipolare Störung, Alzheimer-Krankheit und schwere Depression.

Um ihre Ergebnisse weiter zu verbessern, setzten die Forscher Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (KI) ein, um die Auswirkungen bestimmter Hochrisiko-Genvarianten vorherzusagen. Mit diesem Ansatz konnten sie vorhersagen, wie DNA-Sequenzvariationen die Genregulation beeinflussen und zur Entstehung von Krankheiten beitragen. Durch das Verständnis dieser Mechanismen können Forscher gezielte Behandlungen und Therapien für verschiedene neuropsychiatrische Erkrankungen entwickeln.

Während diese Forschung bahnbrechende Einblicke in das menschliche Gehirn und seine Pathologie liefert, gibt es noch viel mehr zu entdecken. Die laufende Forschung an der University of California San Diego zielt in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen darauf ab, Zellen aus mehreren menschlichen Gehirnen zu untersuchen und zu untersuchen, wie sich das Gehirn während der Entwicklung und bei Krankheiten verändert. Diese eingehende Analyse von Gehirnzellen wird zu einem besseren Verständnis der Biologie beitragen, die neuropsychiatrischen Erkrankungen zugrunde liegt, und möglicherweise zu neuen Wegen für die Rehabilitation führen.

Die zitierte Studie wurde in Science veröffentlicht und leistet einen Beitrag zur BRAIN-Initiative des National Institute of Health, die darauf abzielt, unser Verständnis des Gehirns von Säugetieren durch die Entwicklung neuartiger Neurotechnologien zur Charakterisierung neuronaler Zelltypen zu revolutionieren.

