Die Beziehung zwischen Zellgröße und Zellzahl im menschlichen Körper

By

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie hat Aufschluss über den Zusammenhang zwischen Zellgröße und Zellzahl im menschlichen Körper gegeben. Die Forscher sammelten Daten zu Zellgrößen aus über 1,500 Quellen und identifizierten rund 400 einzigartige Zelltypen, die über 60 Gewebesysteme verteilt sind. Mithilfe dieser Daten erstellten sie einen umfassenden Überblick über die Parameter aller wichtigen menschlichen Zelltypen.

Die Studie ergab, dass die Zellgröße über Geschlecht und Alter hinweg gleich bleibt, wobei es Unterschiede in der Zellzahl gibt. Das männliche Modell zeigte beispielsweise, dass Blutzellen etwa 4.7 kg wiegen und in 53 Typen unterteilt sind, die 30 Gewebesysteme umfassen. Das männliche Gehirn enthält etwa 88 Milliarden Neuronen und eine ähnliche Anzahl an Nicht-Neuronen.

Ein interessantes Ergebnis der Studie ist der Zusammenhang zwischen Zellgröße und -zahl. Es wurde beobachtet, dass mit zunehmender Größe einer Zelle ihre Anzahl abnimmt und umgekehrt. Dies deutet auf einen nahezu umgekehrten Zusammenhang zwischen Zellgröße und Zellzahl hin.

Die Studie beleuchtete auch die Verteilung der Zellbiomasse auf verschiedene Zelltypen. Muskel- und Fettzellen tragen überwiegend zur Zellbiomasse bei, während die Zellzahl von Blutplättchen, roten Blutkörperchen und weißen Blutkörperchen dominiert wird. Die Forschung liefert Einblicke in das Größenspektrum menschlicher Zellen, wobei ein rotes Blutkörperchen über eine Million Mal kleiner ist als eine Muskelzelle.

Insgesamt trägt diese Studie zu unserem Verständnis der zellulären Zusammensetzung und Funktion des menschlichen Körpers bei. Es bietet eine quantitative Grundlage für zukünftige Forschung und trägt zu den laufenden Bemühungen bei, jeden menschlichen Zelltyp durch Initiativen wie den Human Cell Atlas zu profilieren.

Quellen:

– „Die menschliche Zellzahl und Größenverteilung.“ PNAS.