Die SPHEREx-Mission der NASA: Kartierung der Geheimnisse des Universums

Die bevorstehende SPHEREx-Mission der NASA wird unser Verständnis des Universums revolutionieren. Dieses Weltraumteleskop, dessen Start für April 2025 geplant ist, soll den Ursprung des Wassers, die Entstehung von Galaxien und die frühe Expansion des Universums entschlüsseln. Durch den Betrieb im Infrarotspektrum wird SPHEREx wertvolle Daten sammeln, die einem globalen Forscherteam zugänglich gemacht werden.

Das innovative Design von SPHEREx nimmt nun Gestalt an und ähnelt einem beeindruckenden Megaphon mit einer beeindruckenden Höhe von 8.5 Fuß und einer Breite von 10.5 Fuß. Sein einzigartiges Aussehen verdankt es den kegelförmigen Photonenschilden, die derzeit im Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien zusammengebaut werden. Diese Schilde schützen das Teleskop vor überwältigender Licht- und Wärmestrahlung von Sonne und Erde.

Mit drei konzentrischen Kegeln wird SPHEREx umfassende Scans des gesamten Himmels durchführen, ähnlich dem Scannen des Inneren eines Globus. Die Raumsonde wird jedes Jahr zwei Karten des gesamten Himmels erstellen und es Wissenschaftlern so ermöglichen, kosmische Phänomene mit beispielloser Genauigkeit zu untersuchen.

Eines der Hauptziele der SPHEREx-Mission ist die Erforschung der Herkunft von Wasser und lebenswichtigen Elementen. Durch die Messung der Menge an Wassereis in interstellaren Wolken, in denen Sterne und Planeten entstehen, wollen Wissenschaftler Aufschluss über die Ursprünge lebenserhaltender Inhaltsstoffe geben. Darüber hinaus wird SPHEREx das von Galaxien erzeugte kollektive Licht analysieren und entscheidende Einblicke in ihre Evolutionsgeschichte und Entstehung liefern.

Durch die Kartierung der Verteilung von Millionen von Galaxien wird SPHEREx auch den Prozess der schnellen Expansion, bekannt als Inflation, erforschen, der einen Bruchteil einer Sekunde nach dem Urknall stattfand. Diese Daten werden zu unserem Verständnis des frühen Universums und seiner anschließenden Entwicklung beitragen.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, erkennt SPHEREx Infrarotlicht, das außerhalb des sichtbaren Spektrums liegt. Infrarotlicht, oft auch als Wärmestrahlung bezeichnet, wird von warmen Objekten, darunter auch Himmelskörpern, abgestrahlt. Um genaue Messungen zu gewährleisten, muss SPHEREx extrem niedrige Temperaturen von unter minus 350 Grad Fahrenheit (minus 210 Grad Celsius) aufrechterhalten.

Während die SPHEREx-Mission der NASA in die letzte Vorbereitungsphase eintritt, wächst die Vorfreude auf die bahnbrechenden Entdeckungen, die sie machen wird. Mit der Unterstützung eines globalen Teams von Wissenschaftlern und seinen fortschrittlichen Technologien ist SPHEREx bereit, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und ein tieferes Verständnis unserer kosmischen Ursprünge zu ermöglichen.

FAQ

1. Was ist die SPHEREx-Mission?

Die SPHEREx-Mission ist ein von der NASA entwickeltes Weltraumteleskop zur Untersuchung der Entstehung von Wasser, der Galaxienentstehung und der frühen Expansion des Universums. Es arbeitet im Infrarotspektrum und sammelt Daten, die von einem globalen Forscherteam analysiert werden.

2. Welchen Zweck haben die Photonenschilde?

Die Photonenschilde schützen das SPHEREx-Teleskop vor übermäßiger Licht- und Wärmeabgabe von Sonne und Erde. Sie sind kegelförmig und bestehen aus Schichten leichter Materialien wie Aluminiumblechen und einer Aluminiumwabenstruktur.

3. Was verrät SPHEREx über den Ursprung des Wassers?

SPHEREx wird die Häufigkeit von Wassereis in interstellaren Wolken messen, in denen Sterne und Planeten entstehen. Durch die Erforschung dieser Regionen hoffen Wissenschaftler, den Ursprung von Wasser und anderen lebenswichtigen Inhaltsstoffen aufzudecken.

4. Wie wird SPHEREx die Entstehung von Galaxien untersuchen?

SPHEREx wird das von Galaxien erzeugte kollektive Licht analysieren, um ihre Entwicklungsgeschichte zu verstehen. Durch die Messung des Lichts von Millionen von Galaxien und ihrer Verteilung können Wissenschaftler bestimmen, wann sich Galaxien zu bilden begannen und wie sich ihre Entstehung im Laufe der Zeit verändert hat.

5. Welche Erkenntnisse wird SPHEREx über das frühe Universum liefern?

Durch die Kartierung der Verteilung von Galaxien wird SPHEREx die schnelle Expansion oder Inflation des Universums erforschen, die kurz nach dem Urknall stattfand. Diese Daten werden zu unserem Verständnis des frühen Universums und seiner anschließenden Entwicklung beitragen.