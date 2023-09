Neurowissenschaftler kartieren das komplexe visuelle System einer kleinen Wespe

By

Neurowissenschaftlern am Flatiron Institute in New York City ist eine bahnbrechende Leistung gelungen, indem sie das frühe visuelle System einer Schlupfwespe kartiert haben. Die Wespe namens Megaphragma viggianii hat ein winziges Gehirn mit nur 8,600 Zellen, ist aber zu komplexen Verhaltensweisen wie dem Fliegen fähig. Die Forscher nutzten fortschrittliche Bildgebungstechnologien, um das gesamte System auf synaptischer Ebene zu rekonstruieren. Damit war es das erste Mal, dass ein visuelles System vollständig aus einer einzigen Probe rekonstruiert werden konnte.

Die geringe Größe des Wespengehirns ist angesichts der Komplexität, die es aufweist, erstaunlich. Es ähnelt größeren Gehirnen, ist jedoch einfacher und kleiner. Diese Forschung vertieft nicht nur unser Verständnis neuronaler Prinzipien, sondern birgt auch Potenzial für die Verbesserung der künstlichen Intelligenz. Durch die Untersuchung einfacherer neuronaler Systeme wie des Wespengehirns hoffen Forscher, die Mechanismen und Regeln aufzudecken, die komplexe Verhaltensweisen steuern. Ihr Ziel ist es, besser zu verstehen, wie das Gehirn der Wespe visuelle Informationen verarbeitet, und diese Prinzipien auf komplexere Gehirne wie unseres anzuwenden.

Die Kartierung der Gehirnzellen der Wespe und der Verbindungen zwischen ihnen, den sogenannten Synapsen, war eine unglaublich mühsame Aufgabe, die größtenteils von Hand erledigt werden musste. Allerdings haben die Neurowissenschaftler mit der Implementierung eines KI-gestützten Tools begonnen, um diesen Prozess für zukünftige Studien zu beschleunigen. Durch ihre Forschung haben sie neue Erkenntnisse darüber gewonnen, wie Wespen visuelle Informationen sehen und verarbeiten.

Insgesamt wirft diese Forschung nicht nur Licht auf die Fähigkeiten winziger Gehirne, sondern ebnet auch den Weg für Fortschritte in der künstlichen Intelligenz. Das Verständnis der Prinzipien einfacherer neuronaler Systeme kann uns dabei helfen, bessere KI-Tools zu entwickeln, die die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns nachahmen können.

Quelle: Simons Foundation

Definitionen:

Synaptische Ebene – Die Ebene der biologischen Organisation, auf der Neuronen über Synapsen, die Verbindungen zwischen Nervenzellen, miteinander kommunizieren.

Künstliche Intelligenz – Die Simulation menschlicher Intelligenz in Maschinen, die so programmiert sind, dass sie wie Menschen denken und lernen.

Neuronen – Die spezialisierten Zellen im Nervensystem, die Informationen in Form elektrischer Impulse übertragen.

Quellen: Simons Foundation