Manipulation der Quantenverschränkung zur Simulation von Zeitreiseeffekten

Wissenschaftler haben eine Methode zur Manipulation der Quantenverschränkung entwickelt, um die Auswirkungen von Zeitreisen zu simulieren. Quantenverschränkung ist ein Phänomen, bei dem zwei Teilchen auf unerklärliche Weise miteinander verbunden werden, wobei ihre Eigenschaften und Maße unabhängig vom Abstand zwischen ihnen miteinander verbunden werden. Dies wurde von Albert Einstein als „gruselige Aktion aus der Ferne“ beschrieben.

Die Forscher haben diese Methode zur Manipulation der Quantenverschränkung mit der Quantenmetrologie kombiniert, einer Technik für hochempfindliche Messungen auf der Grundlage der Quantentheorie. Ziel ist es, Quantenphänomene besser zu verstehen, statt tatsächlich eine Zeitmaschine zu bauen.

Mithilfe der neuen Methode konnten die Wissenschaftler geschlossene zeitähnliche Kurven (CTCs) erstellen, bei denen es sich um hypothetische Flugbahnen für ganze Universen handelt, in denen die Zeit periodisch in einen früheren Zustand zurückkehrt. Obwohl CTCs noch nicht beobachtet wurden, glauben die Forscher, dass ihre Arbeit Einblicke in die Lösung bisher unmöglicher Probleme mithilfe von Quanteneffekten liefern könnte.

Der Hauptautor der Studie, David Arvidsson-Shukur, erläuterte die praktische Anwendung ihrer Ergebnisse: „Unsere Simulation nutzt Quantenverschränkungsmanipulation, um zu zeigen, wie Sie Ihre vorherigen Aktionen rückwirkend ändern können, um sicherzustellen, dass das Endergebnis das ist, was Sie wollen.“ Dieses Konzept lässt sich damit vergleichen, jemandem ein Geschenk zu schicken, ohne vorher dessen Wunschliste zu kennen, das Geschenk aber nachträglich anhand der später erhaltenen Informationen ändern zu können.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Simulation fehlschlägt, bei 75 Prozent liegt, die Verwendung eines Filters jedoch dabei helfen kann, unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden. Die Forscher betonen, dass sich ihre Arbeit darauf konzentriert, unser Verständnis von Quantenphänomenen zu verbessern, und nicht darauf, tatsächliche Zeitreisemöglichkeiten zu schaffen.

