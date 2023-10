Modifizieren des Lichtverhaltens: Pseudogravitationseffekte in photonischen Kristallen

Forscher haben erhebliche Fortschritte bei der Manipulation von Licht gemacht, als ob es die Wirkung der Schwerkraft erfahren würde. Diese am 28. September 2023 in der Zeitschrift Physical Review A veröffentlichten Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Optik, die Materialforschung und die Entwicklung der 6G-Kommunikation.

Albert Einsteins Relativitätstheorie hat seit langem bewiesen, dass Gravitationsfelder den Weg elektromagnetischer Wellen, einschließlich Licht- und Terahertz-Elektromagnetwellen, verändern können. Wissenschaftler haben die Theorie aufgestellt, dass die Verformung von Kristallen in der Zone niedrigerer Energie die Auswirkungen der Schwerkraft nachahmen und ein Phänomen erzeugen könnte, das als Pseudogravitation bekannt ist.

Das Forscherteam unter der Leitung von Professor Kyoko Kitamura von der Graduate School of Engineering der Universität Tohoku wollte untersuchen, ob Gitterverzerrungen in photonischen Kristallen diese Pseudogravitationseffekte erzeugen könnten. Photonische Kristalle verfügen über einzigartige Eigenschaften, die es Wissenschaftlern ermöglichen, das Verhalten des Lichts innerhalb der Kristalle zu manipulieren und zu kontrollieren und so als „Verkehrskontrolleure“ für Licht zu fungieren.

Durch die Einführung einer Gitterverzerrung, die eine fortschreitende Verformung des regelmäßigen Abstands der Elemente innerhalb der photonischen Kristalle darstellt, konnten die Forscher die photonische Bandstruktur der Kristalle verändern. Dadurch folgten die Lichtstrahlen gekrümmten Bahnen innerhalb der Kristalle, ähnlich dem Weg des Lichts, der an einem massiven astronomischen Objekt wie einem Schwarzen Loch vorbeiläuft.

Bei den Experimenten wurde ein durch Silizium verzerrter photonischer Kristall mit einer primären Gitterkonstante von 200 Mikrometern und Terahertz-Wellen verwendet. Die Ablenkung dieser Wellen konnte erfolgreich demonstriert werden, ähnlich wie die Schwerkraft die Bahnen von Objekten krümmt.

Der außerordentliche Professor Masayuki Fujita von der Universität Osaka stellte fest, dass die im Terahertz-Bereich beobachtete Strahllenkung in der Ebene Anwendungen in der 6G-Kommunikation haben könnte. Darüber hinaus zeigen diese Ergebnisse, wie photonische Kristalle Gravitationseffekte nutzen können und so den Weg für Fortschritte in der Gravitonenphysik ebnen.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich der Optik- und Materialforschung und bietet potenzielle Fortschritte in den Kommunikationstechnologien. Durch die Modifizierung und Steuerung des Lichtverhaltens mithilfe von Gitterverzerrungen in photonischen Kristallen können Wissenschaftler weitere Einblicke in die grundlegende Natur des Lichts und des Universums gewinnen.

Journal Referenz:

Nanjyo, K., et al. (2023) Ablenkung elektromagnetischer Wellen durch Pseudogravitation in verzerrten photonischen Kristallen. Physical Review A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Quelle: Universität Tohoku