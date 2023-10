Die Mars Orbiter Mission-2: Erkundung des Mars mit leistungsstarken Nutzlasten

Indien bereitet sich mit der bevorstehenden Mars Orbiter Mission-2, auch bekannt als Mangalyaan-2, auf einen weiteren Meilenstein in der Weltraumforschung vor. Diese Mission wird mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Nutzlasten ausgestattet sein, die sich jeweils in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden.

Eine der wichtigsten Nutzlasten ist das Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), das eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung der Existenz hypothetischer Marsringe und der Aufdeckung der Staubquelle spielen wird. Der Staub könnte möglicherweise von den rätselhaften Marsmonden Phobos und Deimos stammen. Das Verständnis der Herkunft dieses Staubs wird wertvolle Einblicke in die geologischen Prozesse auf dem Mars liefern.

Eine weitere wichtige Nutzlast ist das Radio Occultation (RO)-Experiment, bei dem es um die Messung neutraler und Elektronendichteprofile in der Marsatmosphäre geht. Ziel dieses Experiments ist es, durch den Einsatz eines Mikrowellensenders ein tieferes Verständnis der Zusammensetzung und des Verhaltens der Atmosphäre zu erlangen. Diese Daten werden für die Untersuchung des Klimas und der Wettermuster auf dem Mars von entscheidender Bedeutung sein.

Die Mangalyaan-2-Mission wird auch das Energetic Ion Spectrometer (EIS) umfassen, das die energiereichen Teilchen in der Marsumgebung analysieren wird. Dies wird Wissenschaftlern helfen, die Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und der Marsatmosphäre zu untersuchen und Aufschluss über das Magnetfeld des Planeten und seine Auswirkungen auf die Atmosphäre zu geben.

Darüber hinaus wird die Mission die Langmuir-Sonde und das Electric Field Experiment (LPEX) mitführen. Diese Instrumente werden die elektrischen Felder und Plasmadichten in der Ionosphäre des Mars messen und wertvolle Daten über die obere Atmosphäre und ihre Wechselwirkung mit dem Sonnenwind liefern.

Die Mars Orbiter Mission-2 verspricht viel, unser Wissen über den Roten Planeten zu erweitern. Durch den Einsatz dieser leistungsstarken Nutzlasten möchte ISRO wertvolle Daten über die Atmosphäre, den Staub und die Ionosphäre des Mars sammeln. Die aus dieser Mission gewonnenen Erkenntnisse werden zu unserem Verständnis der geologischen und atmosphärischen Prozesse auf dem Mars beitragen.

Definitionen:

1. Nutzlasten: Instrumente oder Ausrüstung, die von einem Raumfahrzeug getragen werden, um bestimmte wissenschaftliche oder technische Aufgaben auszuführen.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): Eine wissenschaftliche Nutzlast, die darauf abzielt, die Existenz von Marsringen zu bestätigen und den Ursprung und die Zusammensetzung von Staub zu untersuchen.

3. Experiment zur Radiookkultation (RO): Eine Nutzlast, die mithilfe von Mikrowellentechnologie Neutral- und Elektronendichteprofile in der Marsatmosphäre misst.

4. Energetisches Ionenspektrometer (EIS): Ein wissenschaftliches Instrument, das energiereiche Teilchen in der Marsumgebung analysiert.

5. Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX): Instrumente, die elektrische Felder und Plasmadichten in der Mars-Ionosphäre messen.

Quellen:

– ISRO (Indische Weltraumforschungsorganisation)