Indiens ISRO plant Mars Orbiter Mission-2

Die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bereitet sich auf ihre zweite Mission zum Mars vor, nachdem die erste Mars-Orbiter-Mission (Mangalyaan-1) vor neun Jahren erfolgreich war. Die Mars Orbiter Mission-2, auch bekannt als Mangalyaan-2, wird vier Nutzlasten transportieren, um verschiedene Aspekte des Roten Planeten zu untersuchen.

Zu den Nutzlasten an Bord der Raumsonde gehört das Mars Orbiter Dust Experiment (MODEX), das interplanetare Staubpartikel und ihre Verteilung auf dem Mars analysieren wird. Das Radio Occultation (RO)-Experiment wird die Dichteprofile von Neutronen und Elektronen in der Marsatmosphäre messen. Das Energetische Ionenspektrometer (EIS) wird Sonnenenergie und Sonnenwindpartikel analysieren und dabei helfen, den Verlust der Atmosphäre des Planeten zu verstehen. Darüber hinaus wird das Langmuir Probe and Electric Field Experiment (EFE) Daten über die Plasmaumgebung auf dem Mars liefern.

Das MODEX-Instrument wird eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Herkunft und Eigenschaften interplanetarer Staubpartikel auf dem Mars spielen. Es wird auch dabei helfen, das Vorhandensein eines hypothetischen Rings um den Mars zu bestätigen und festzustellen, ob der interplanetare Staub von seinen Monden Phobos und Deimos stammt.

Die vorherige Mangalyaan-1-Mission war Indiens erste erfolgreiche Planetenmission und platzierte das Land als vierte Nation, die eine Marsumlaufbahn erreichte. Es beförderte fünf wissenschaftliche Nutzlasten zur Untersuchung der Marsoberfläche, Morphologie, Mineralogie und Atmosphäre.

