Mangalyaan-2: ISRO bereitet sich neun Jahre nach dem Erfolg von MOM auf die zweite Mission zum Mars vor

Die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bereitet den Start einer weiteren Raumsonde zum Mars vor, neun Jahre nach ihrem erfolgreichen ersten Versuch, eine Rakete in die Umlaufbahn um den Roten Planeten zu bringen. Die bevorstehende Mission, bekannt als Mangalyaan-2 oder Mars Orbiter Mission-2, zielt darauf ab, interplanetaren Staub und verschiedene Aspekte des Mars, einschließlich seiner Atmosphäre und Umgebung, zu untersuchen.

Die vorherige Mission von ISRO, die Mars Orbiter Mission (MOM), erzielte 2014 einen bedeutenden Erfolg. Darauf aufbauend ist die Raumfahrtbehörde nun vollständig auf ihre zweite Marsmission vorbereitet. Nach Angaben der Hindustan Times wird Mangalyaan-2 vier Nutzlasten tragen, um diese Studien durchzuführen.

Obwohl keine genauen Angaben zu den Nutzlasten gemacht werden, befinden sie sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Dies deutet darauf hin, dass die ISRO aktiv an den wissenschaftlichen Instrumenten arbeitet, die an Bord von Mangalyaan-2 sein werden. Durch die Untersuchung von interplanetarem Staub hoffen die ISRO-Wissenschaftler, Einblicke in die Entstehung und Zusammensetzung des kosmischen Staubs sowie seine Wechselwirkung mit der Marsatmosphäre zu gewinnen.

Der erneute Fokus der ISRO auf den Mars erfolgt nach zwei weiteren bedeutenden Missionen – Chandrayaan-3 und der laufenden Sonnenmission Aditya-L1. Diese Missionen haben Indiens Fähigkeiten zur Weltraumforschung weiter gestärkt und den Weg für ehrgeizigere wissenschaftliche Unternehmungen geebnet.

Mangalyaan-2 ist ein Beweis für Indiens wachsende Expertise in der Weltraumforschung. Der Erfolg der Marsmissionen steigert nicht nur den wissenschaftlichen Ruf des Landes, sondern trägt auch zum Verständnis der Menschheit über den Mars und unser Sonnensystem als Ganzes bei.

Quelle: Hindustanische Zeiten