Indien plant zweite Marsmission mit Mangalyaan-2

Indien bereitet sich darauf vor, neun Jahre nach seiner historischen ersten Mission ein weiteres Raumschiff zum Mars zu schicken. Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) wird in naher Zukunft Mangalyaan-2, informell bekannt als Mars Orbiter Mission-2, starten. Die Mission wird vier Nutzlasten transportieren, um verschiedene Aspekte des Mars zu untersuchen, darunter interplanetaren Staub, die Marsatmosphäre und die Umwelt.

Eine der Nutzlasten, das Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), wird Wissenschaftlern helfen, den Ursprung, die Häufigkeit, die Verteilung und den Fluss von Staubpartikeln in großen Höhen auf dem Mars zu verstehen. Ein weiteres Experiment, das Radio Occultation (RO)-Experiment, zielt darauf ab, Neutral- und Elektronendichteprofile in der Marsatmosphäre zu messen. Dieses Experiment verwendet einen Mikrowellensender, der mit der X-Band-Frequenz arbeitet.

ISRO plant außerdem die Entwicklung eines Energetischen Ionenspektrometers (EIS) zur Charakterisierung von Sonnenenergiepartikeln und suprathermischen Sonnenwindpartikeln in der Marsumgebung. Darüber hinaus wird ein Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX) die Messung der Elektronenzahldichte, der Elektronentemperatur und der elektrischen Feldwellen ermöglichen und so ein besseres Verständnis der Plasmaumgebung auf dem Mars ermöglichen.

Im Jahr 2014 erreichte Indien einen wichtigen Meilenstein, indem es im ersten Versuch erfolgreich in die Umlaufbahn des Mars eindrang. Die erste Mars-Mission beförderte fünf wissenschaftliche Nutzlasten, um verschiedene Aspekte der Oberflächenmerkmale, Morphologie, Mineralogie und Atmosphäre des Planeten zu untersuchen. Zu den Zielen gehörte die Entwicklung und der Start eines Mars Orbiter-Raumschiffs, das während der Reise und im Orbit um den Mars autonom arbeiten kann.

Indiens erneuter Fokus auf die Erforschung des Mars unterstreicht sein Engagement für die Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer Fähigkeiten in der Weltraumforschung. Mit Mangalyaan-2 hoffen Forscher, mehr Daten über den Mars zu sammeln und Einblicke in seine Atmosphäre, Umgebung und potenzielle Bewohnbarkeit zu gewinnen. Diese Mission stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Indiens ehrgeizigem Weltraumforschungsprogramm dar.

