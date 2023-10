Mangalyaan-2: Indien plant zweite Mission zum Mars

By

Die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bereitet den Start ihrer zweiten Mission zum Mars, Mangalyaan-2, neun Jahre nach dem Erfolg ihrer ersten Mission vor, bei der eine Rakete in die Umlaufbahn um den Roten Planeten gebracht wurde. Nach Angaben von HT, auf die HT zugegriffen hat, wird Mangalyaan-2 vier Nutzlasten tragen, um verschiedene Aspekte des Mars zu untersuchen.

Zu den Nutzlasten an Bord von Mangalyaan-2 gehören ein Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ein Radio Occultation (RO)-Experiment, ein Energetic Ion Spectrometer (EIS) und ein Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX). Das MODEX wird dazu beitragen, den Ursprung, die Häufigkeit, die Verteilung und den Fluss interplanetarer Staubpartikel in großen Höhen auf dem Mars zu verstehen.

Das RO-Experiment zielt darauf ab, Neutral- und Elektronendichteprofile zu messen, während das EIS Sonnenenergiepartikel und suprathermische Sonnenwindpartikel in der Marsumgebung charakterisieren wird. Das LPEX wird die Elektronenzahldichte, die Elektronentemperatur und elektrische Feldwellen messen, um ein besseres Verständnis der Plasmaumgebung auf dem Mars zu ermöglichen.

Der Erfolg von Indiens erster Marsmission am 24. September 2014 machte Indien zur vierten Raumfahrtbehörde der Welt, die ein Raumschiff in die Marsumlaufbahn brachte, und zur ersten, der dies gleich beim ersten Versuch gelang. Die am 5. November 2013 gestartete Mission beförderte fünf wissenschaftliche Nutzlasten, um die Oberflächenmerkmale, Morphologie, Mineralogie und Atmosphäre des Planeten zu untersuchen.

Quellen: Hindustan Times

Definitionen:

ISRO: Die Indian Space Research Organization (ISRO) ist die nationale Raumfahrtbehörde Indiens. Es ist für die Planung, Entwicklung und Durchführung der indischen Weltraummissionen verantwortlich.

Mangalyaan-2: Mangalyaan-2 ist die zweite Mission der ISRO zum Mars. Ziel ist es, verschiedene Aspekte des Mars zu untersuchen, darunter interplanetaren Staub, die Marsatmosphäre und die Umwelt.

Nutzlasten: Im Kontext einer Weltraummission bezieht sich eine Nutzlast auf die Instrumente oder Ausrüstungen, die ein Raumfahrzeug für wissenschaftliche oder technologische Zwecke mitführt.

Quellen:

Hindustan Times: [Link]