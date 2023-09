Eine düstere Zukunft: Säugetiere könnten in 250 Millionen Jahren vom Aussterben bedroht sein

Eine neue Studie warnt davor, dass Säugetiere, einschließlich des Menschen, innerhalb der nächsten 250 Millionen Jahre vom Aussterben bedroht sein könnten. Mithilfe einer virtuellen Simulation projizierten Forscher die Zukunft unseres Planeten und berücksichtigten dabei Faktoren wie die Bewegung der Kontinente, Veränderungen in der Zusammensetzung der Atmosphäre und die zunehmende Helligkeit der Sonne.

Die von Alexander Farnsworth, einem Paläoklimawissenschaftler an der Universität Bristol, geleitete Studie ergab, dass eine Kombination aus einer helleren Sonne, Veränderungen in der Geographie der Kontinente und einem erhöhten Kohlendioxidgehalt eine Umgebung schaffen würde, in der Säugetiere nicht überleben könnten In.

Die Forscher sagten die Bildung eines Superkontinents namens Pangaea Ultima entlang des Äquators in 250 Millionen Jahren voraus. Computersimulationen zeigten, dass der größte Teil der Landmasse auf Pangaea Ultima gefährlich hohen Temperaturen ausgesetzt sein würde. Land erwärmt sich schneller als der Ozean, und wenn alle Kontinente zusammengedrängt würden, gäbe es riesige Gebiete im Landesinneren, in denen die Temperaturen in die Höhe schnellen würden.

Darüber hinaus würde die Topographie von Pangaea Ultima mit riesigen flachen Landstrichen weit vom Ozean entfernt den Prozess der Kohlendioxidentfernung aus der Atmosphäre verlangsamen. Das Modell deutete auch darauf hin, dass der Superkontinent mit Vulkanen übersät wäre, die große Mengen Kohlendioxid freisetzen, was den Erwärmungseffekt noch verstärkt.

Während einige Gebiete am Rande von Pangaea Ultima für Säugetiere überlebensfähig sein könnten, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass der Großteil des Superkontinents zu heiß wäre, als dass Säugetiere überleben könnten, was möglicherweise zu einem Massensterben führen würde.

Es ist erwähnenswert, dass das Modell den allmählichen Rückgang der aus dem Erdinneren entweichenden Wärme nicht berücksichtigte, was dazu führen könnte, dass es weniger Vulkanausbrüche gibt und weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt. Dieser Faktor könnte das Überleben von Säugetieren verlängern, obwohl die genaue Dauer unbekannt ist.

Dennoch stellt diese Studie eine düstere Zukunft für Säugetiere dar, wenn das projizierte Szenario eines Superkontinents und steigender Temperaturen Wirklichkeit wird.

