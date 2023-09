Studienergebnisse zeigen, dass Säugetiere mit dem nächsten Superkontinent wahrscheinlich vom Aussterben bedroht sind

By

Eine neue Studie zeigt, dass Säugetiere am wahrscheinlichsten durch die Bildung des nächsten Superkontinents der Erde, Pangaea Ultima, ausgelöscht werden. Durch die Modellierung der Hitzetoleranz von Säugetieren und die Berücksichtigung der zukünftigen Klimabedingungen auf der Erde haben Forscher der Universität Bristol vorhergesagt, dass die Bildung von Pangaea Ultima zum Aussterben von Säugetieren führen wird. Die in Nature Geoscience veröffentlichte Studie verwendete ein Klimamodell, um Änderungen der Landoberflächentemperatur, eine erhöhte Intensität der Sonnenstrahlung und einen erhöhten Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre zu berücksichtigen.

Superkontinente wurden in der Vergangenheit mit Massenaussterben in Verbindung gebracht, wobei vier der letzten fünf Aussterben mit der Entstehung von Superkontinenten zusammenfielen. Der nächste Superkontinent, Pangaea Ultima, wird voraussichtlich in etwa 250 Millionen Jahren entstehen. Pangaea Ultima wird deutlich heißer sein als die heutige Erde, es fehlt ihm die kühlende Wirkung der Ozeane und es wird mehr Strahlung von einer älteren, aktiveren Sonne absorbiert. Aufgrund der vulkanischen Aktivität wird der Superkontinent auch einen höheren Kohlendioxidgehalt aufweisen.

Die heißen und unwirtlichen Bedingungen von Pangaea Ultima werden eine große Herausforderung für Säugetiere darstellen. Säugetiere verfügen über Anpassungen, die es ihnen ermöglichen, mit hohen Temperaturen umzugehen, wie zum Beispiel Schweißdrüsen und ein Kreislaufsystem, das Wärme abführt. Ihre Temperaturregulierungsmechanismen beginnen jedoch zu versagen, wenn die Temperaturen bei trockener Hitze über 104 Grad Fahrenheit (40 Grad Celsius) oder bei feuchten Bedingungen über 95 Grad Fahrenheit (35 Grad Celsius) steigen.

Die Forscher verwendeten ein Klimamodell, um Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten in Pangaea Ultima zu simulieren. Die Simulation zeigte, dass aufgrund der erhöhten Temperaturen und Luftfeuchtigkeit nur 8 % der Landfläche des Superkontinents für Säugetiere bewohnbar wären. Die Studie legt auch nahe, dass massive Vulkanausbrüche, die mit Lava bedeckte Regionen bilden, die als große magmatische Provinzen bekannt sind, zum extremen Temperaturanstieg beitragen könnten.

Während Reptilien und andere Organismen möglicherweise besser an die rauen Bedingungen von Pangaea Ultima angepasst sind, bleibt es ungewiss, ob irgendeine Art überleben wird. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die zukünftige Anpassungsfähigkeit von Pflanzen und die Widerstandsfähigkeit mariner Ökosysteme weiterer Forschung bedürfen, um die Auswirkungen von Pangaea Ultima auf alle Lebensformen besser zu verstehen.

Quellen: www.livescience.com

Bild: Unsplash