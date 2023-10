Vorbereitung auf das Leben auf Mond und Mars: Analoge Weltraumeinrichtungen

Ein wesentlicher Aspekt der Vorbereitung auf die menschliche Kolonisierung auf dem Mond oder Mars ist die Übung. Um die Bedingungen dieser außerirdischen Umgebungen nachzuahmen, werden hier auf der Erde „Räume“, sogenannte analoge Weltraumanlagen, errichtet. Auch wenn das Erlebnis die Schwerelosigkeit möglicherweise nicht vollständig nachbildet, zielen diese Einrichtungen darauf ab, verschiedene Aspekte des beabsichtigten Ziels zu simulieren, sei es der Mond, der Mars oder eine Raumstation.

Diese analogen Weltraumeinrichtungen dienen einem doppelten Zweck. Erstens bieten sie Schulungen für Astronauten an und helfen ihnen, sich an die einzigartigen Herausforderungen zu gewöhnen, denen sie im Weltraum gegenüberstehen. Zweitens bieten sie Forschern eine Plattform, um die Verhaltensweisen und physiologischen Veränderungen zu untersuchen, die Personen erfahren, die in beengter Isolation unter feindseligen und unangenehmen Bedingungen leben.

Forscher sammeln Proben von Spucke, Urin, Blut und Fäkalien von Astronauten, um Veränderungen in ihrem Darmmikrobiom, Stressniveau und Immunreaktionen zu untersuchen. Weltweit gibt es etwa 20 analoge Weltraumanlagen, die sich an einsamen Orten befinden, die den Landschaften anderer Planeten ähneln. Eine solche Anlage erstreckt sich beispielsweise über 1,200 Quadratmeter und befindet sich in einer Bergwüste auf Hawaii auf einer Höhe von 8,200 Fuß, was die Marslandschaft widerspiegelt.

Um die Authentizität weiter zu verbessern, kommunizieren die Bewohner dieser analogen Weltraumeinrichtungen über Telefone, die eine 20-minütige Signalverzögerung einführen, ähnlich wie man es im Weltraum erleben würde. Darüber hinaus konsumieren sie Tiefkühlkost und kompostieren sogar ihren eigenen Abfall und ahmen so die Herausforderungen des Lebens auf einem anderen Planeten nach.

Allerdings kann das Leben in diesen Einrichtungen eine Herausforderung sein. Ein Artikel in Undark beleuchtet den Fall einer Freiwilligen, die Schwierigkeiten hatte, sich wieder in das normale Leben zu integrieren, nachdem sie acht Monate in einer russischen analogen Einrichtung verbracht hatte. Dies legt nahe, dass die psychologischen Auswirkungen der Isolation und Gefangenschaft in diesen simulierten Umgebungen nicht unterschätzt werden sollten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass analoge Weltraumeinrichtungen eine entscheidende Rolle dabei spielen, Menschen auf das Leben auf dem Mond oder dem Mars vorzubereiten. Diese Trainingsräume helfen Astronauten nicht nur, sich mit den einzigartigen Bedingungen vertraut zu machen, denen sie begegnen werden, sondern liefern Forschern auch wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich der menschliche Körper und Geist an extreme Umgebungen anpassen. Indem wir das Verhalten, die Physiologie und die psychologischen Auswirkungen des Lebens in diesen simulierten Umgebungen untersuchen, können wir uns besser auf die Herausforderungen vorbereiten, die vor uns liegen, wenn wir uns über die Erde hinaus wagen.

