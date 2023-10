Wie Wissenschaftler ultraschnelle Laserpulse nutzen, um die Bewegung von Elektronen zu erfassen

By

Wissenschaftler wurden für ihre bahnbrechende Forschung zur Bewegung von Elektronen mithilfe ultraschneller Laserpulse mit dem Nobelpreis für Physik 2023 ausgezeichnet. Elektronen, die eine entscheidende Rolle in der Struktur von Atomen und Molekülen spielen, bewegen sich mit unglaublich hoher Geschwindigkeit. Um ihre Bewegung zu erfassen, haben Physiker Werkzeuge entwickelt, die auf der Attosekundenskala arbeiten.

Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstel Sekunde und damit eine schwer zu verstehende Zeiteinheit. Attosekundenpulse, ähnlich einem schnellen Verschluss oder einem Blitzlicht in der Fotografie, werden verwendet, um die ultraschnelle Bewegung von Elektronen zu beleuchten. Diese Impulse werden mit leistungsstarken Lasern erzeugt.

Wenn ein leistungsstarker Femtosekundenlaserpuls auf Atome eines Edelgases wie Argon gerichtet wird, erzeugt er ein starkes elektrisches Feld, das die „Wand“ senkt, die Elektronen in einem Atom einschließt. Elektronen passieren in einem Prozess namens Quantentunneln diese abgesenkte Wand und werden dann durch das elektrische Feld des Lasers beschleunigt und zurück in ihre Mutteratome geschleudert. Dieser Rekollisionsprozess erzeugt Laserlichtstöße, die Attosekunden lang anhalten.

Um diese Attosekundenfilme der Elektronenbewegung zu erfassen, wird Pump-Probe-Spektroskopie eingesetzt. Ein „Pump“-Impuls löst die Bewegung der Elektronen aus, während ein „Probe“-Impuls deren Bild in unterschiedlichen Abständen aufnimmt. Hochentwickelte Techniken wie Photoelektronenspektroskopie und Photonenspektroskopie werden verwendet, um Informationen über die Bewegung von Elektronen zu erfassen.

Diese Attosekundenfilme liefern grundlegende Einblicke in das Verhalten von Elektronen auf einer unglaublich kurzen Zeitskala. Forscher haben bereits den Ort elektrischer Ladung in organischen Molekülen gemessen, was Auswirkungen auf die Steuerung elektrischer Ströme auf molekularer Ebene haben könnte.

Über die Grundlagenforschung hinaus bietet die Fähigkeit, das Verhalten von Elektronen auf der Attosekundenskala zu steuern, potenzielle Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Es könnte die Lasersteuerung chemischer Reaktionen ermöglichen und so zur Entstehung neuer Moleküle führen, die mit bestehenden Techniken nicht synthetisiert werden können. Darüber hinaus könnte die kurze Wellenlänge von Attosekundenpulsen in der Extrem-Ultraviolett-Lithographie (EUV) für die Halbleiterfertigung Anwendung finden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fähigkeit, die Bewegung von Elektronen mithilfe ultraschneller Laserpulse zu erfassen, neue Türen zum Verständnis und zur Steuerung ihres Verhaltens auf der Attosekundenskala geöffnet hat. Dieses Wissen hat das Potenzial, die chemische Synthese, das elektronische Schalten und die Halbleiterfertigung in Zukunft zu revolutionieren.

