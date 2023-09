Kontakt herstellen: Forscher verdrahten erfolgreich einzelne Graphen-Nanobänder

By

Forscher der University of Illinois Urbana-Champaign haben eine Methode zum „Verdrahten“ von Graphen-Nanobändern (GNRs) entwickelt, einer Klasse eindimensionaler Materialien, die für die Skalierung mikroelektronischer Geräte von Bedeutung sein könnten. Das Team stellte Metallkontakte im Nanometerbereich auf einzelnen GNRs mithilfe eines auf Direktschreib-Rastertunnelmikroskopie (STM) basierenden Prozesses her. Diese Methode ermöglicht die präzise Herstellung von Metallkontakten zu bestimmten GNRs und sorgt so für die für die Transistorfunktion erforderliche Gerätefunktionalität.

Graphen, eine ein Atom dicke Schicht aus Kohlenstoffatomen, gilt seit langem als potenzielles Hochgeschwindigkeits-Elektronikmaterial mit der Möglichkeit, Silizium zu ersetzen. Graphen selbst ist jedoch kein Halbleiter. Um Graphen Halbleitereigenschaften zu verleihen, muss es sehr klein gemacht oder in bestimmte Formen gebracht werden, beispielsweise in Bänder. In dieser Studie wurden atomar präzise GNRs synthetisiert und erfolgreich Metallkontakte hergestellt.

Das Team nutzte ein Rastertunnelmikroskop, um die Oberfläche zu scannen und GNRs zu identifizieren. Sobald ein GNR lokalisiert war, nutzten die Forscher den Elektronenstrahl im STM, um die Metallabscheidung auszulösen und die Drähte zu erzeugen. Diese präzise Verdrahtungsmethode ermöglichte die kontrollierte Herstellung von Metallkontakten auf den GNRs. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass sich der elektronische Charakter der GNRs änderte, wenn die Metallkontakte angebracht wurden, was die Fähigkeit demonstrierte, ihre Eigenschaften gezielt zu verändern.

Ein Vorteil dieser Technik besteht darin, dass sie in einer Ultrahochvakuumumgebung durchgeführt wird, wodurch sichergestellt wird, dass das Material frei von atmosphärischen Verunreinigungen bleibt, die die Geräteleistung beeinträchtigen können. Der nächste Schritt für das Forschungsteam besteht darin, mithilfe der hergestellten GNRs einen funktionierenden Transistor zu erstellen und seine Eigenschaften zu messen.

Dieser Durchbruch bei der Verkabelung einzelner GNRs eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung elektronischer Hochgeschwindigkeitsgeräte und ebnet den Weg für weitere Fortschritte in der graphenbasierten Technologie.

Quelle: Grainger College of Engineering der University of Illinois