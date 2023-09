Forscher entwickeln Methode zur „Verdrahtung“ von Graphen-Nanobändern für die Mikroelektronik

By

Forscher haben einen Durchbruch bei der Entwicklung von Graphen-Nanobändern (GNRs) erzielt, einer Klasse eindimensionaler Materialien, die vielversprechend für den Einsatz in mikroelektronischen Geräten sind. Das Team nutzte einen auf Direktschreib-Rastertunnelmikroskopie (STM) basierenden Prozess, um Metallkontakte im Nanometerbereich auf einzelnen GNRs herzustellen und so die Kontrolle über deren elektronische Eigenschaften zu ermöglichen.

Graphen, eine ein Atom dicke Schicht aus Kohlenstoffatomen, hat als potenzielles Hochgeschwindigkeits-Elektronikmaterial Aufmerksamkeit erregt. Allerdings waren die fehlenden Halbleitereigenschaften eine Einschränkung. In dieser Studie wurden atomar präzise GNRs erstellt und Metallkontakte erfolgreich hergestellt, wodurch die notwendige Funktionalität für den Transistorbetrieb erreicht wurde.

Die Forscher nutzten eine Technik mit einem Rastertunnelmikroskop, um die Oberfläche zu scannen und geeignete GNRs zu identifizieren. Sobald ein GNR identifiziert wurde, wurde die Metallabscheidung mithilfe eines Elektronenstrahls ausgelöst, um die Verkabelung zu erzeugen. Diese Methode zur Verkabelung von GNRs erwies sich als präziser und weniger unsicher als frühere Methoden.

Ein Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie in einer Ultrahochvakuumumgebung durchgeführt wird, wodurch die Sauberkeit des Materials gewährleistet und eine Verschlechterung der Geräteleistung verhindert wird. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass durch das Anbringen von Metallkontakten an den GNRs die elektronischen Eigenschaften der GNRs verändert wurden. Diese „Dotierung“ der GNRs kann durch die Abscheidung unterschiedlicher Metallarten erreicht werden, was eine Möglichkeit bietet, die Eigenschaften der GNRs abzustimmen, ohne dass chemische Reaktionen erforderlich sind.

Der nächste Schritt für die Forscher besteht darin, mit dieser Methode einen funktionsfähigen Transistor zu erstellen und seine Eigenschaften zu messen. Die Entwicklung einer präzisen und zuverlässigen Methode zur Herstellung von Metallkontakten zu bestimmten GNRs bringt uns der Realisierung mikroelektronischer Geräte unter Verwendung von Graphen-Nanobändern näher.

Quelle: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)