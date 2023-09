Digitalisierung geologischer Wunder in der Arktis: Die Svalbox Digital Model Database

By

Die Svalbox Digital Model Database (DMDb) ist eine neue regionale Datenbank, die Geowissenschaftlern Zugriff auf digitale Aufschlussmodelle (DOMs) des abgelegenen Spitzbergen-Archipels bietet. Die in der Zeitschrift Geosphere veröffentlichte Datenbank enthält derzeit 135 DOMs und liefert Daten von 114 km2 dieses schwer zugänglichen Gebiets.

DOMs sind dreidimensionale digitale Darstellungen geologischer Aufschlüsse, die die moderne geowissenschaftliche Forschung revolutioniert haben. Die Svalbox DMDb integriert diese Modelle mit anderen geowissenschaftlichen Daten, einschließlich 3D-Drohnenaufnahmen, und bietet Geowissenschaftlern einen umfassenden Überblick über die geologischen Formationen in dieser einzigartigen Region.

Das Svalbox DMDb zeichnet sich durch die Einhaltung der FAIR-Prinzipien (findbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar) aus, was bedeutet, dass die in der Datenbank geteilten Daten und Metadaten leicht gefunden, abgerufen und von anderen Forschern verwendet werden können. Jeder Eintrag in der Datenbank umfasst rohe Eingabedaten und verarbeitete Ausgabedaten und verfügt über einen DOI zur Rückverfolgbarkeit und Zitierung.

Diese Datenbank ist besonders wertvoll für Geowissenschaftler, die in Spitzbergen arbeiten, sowie für Bildungszwecke. Die von Svalbox DMDb bereitgestellten digitalen Aufschlussmodelle verlängern die Feldsaison auf unbestimmte Zeit und ermöglichen den Zugang zu Standorten, die bei herkömmlicher Feldarbeit normalerweise nicht zugänglich sind. Dies hilft Forschern, sich besser auf Expeditionen vorzubereiten, und verbessert ihr Verständnis der sich schnell verändernden arktischen Landschaft, die aufgrund des Gletscherrückgangs erhebliche Veränderungen erfährt.

Ein bemerkenswertes Beispiel, das im Geosphere-Artikel hervorgehoben wird, ist das Festningen-Profil, Spitzbergens einziges Geotop. Dieses geologische Wunder erstreckt sich über 400 Millionen Jahre und bietet eine einzigartige vertikale Stratigraphie über ein 7 km langes Transekt. Die Svalbox DMDb bewahrt diese geologischen Aufzeichnungen im Zeitraffer auf und stellt so ihre wissenschaftliche Bedeutung für zukünftige Generationen sicher.

Die Svalbox DMDb wird weiter erweitert, da der Datenbank weitere DOMs hinzugefügt werden. Die Verfügbarkeit dieser digitalen Modelle hat bereits zu Kooperationen und Veröffentlichungen geführt und zum Fortschritt der wissenschaftlichen Forschung im Spitzbergen-Archipel beigetragen.

