Wie Hammerhaie während der Schwangerschaft dramatische Veränderungen durchmachen

Wissenschaftler der University of Florida haben kürzlich eine Studie durchgeführt, die Licht auf den mysteriösen Prozess wirft, der dazu führt, dass Hammerhaie während ihrer Schwangerschaft dramatische Veränderungen durchmachen. Die Studie konzentrierte sich auf Embryonen von Haubenhaien, einer Hammerhaiart, und enthüllte überraschende Veränderungen, die während ihres Wachstums auftreten.

Ungefähr in der Mitte der Schwangerschaft beginnen diese Embryonen, ihre Köpfe drastisch zu erweitern, wodurch ihre sich entwickelnden Augen nach außen gedrückt werden und ein unheimliches und unnatürliches Aussehen entsteht. Anschließend entwickelt sich die Vorderseite ihres Kopfes weiter, bewegt sich nach hinten in Richtung der Kiemen und nimmt eine schaufelartige Form an. Einige Monate später wird ein XNUMX cm langer Hai geboren.

Die Entwicklung von Hammerhaien zu untersuchen, ist aufgrund ihrer Lebendgeburt und ihres gefährdeten Status eine Herausforderung. Allerdings bieten Haubenköpfe, die im Golf von Mexiko und im Atlantischen Ozean reichlich vorkommen, eine einzigartige Gelegenheit für die Forschung. In dieser Studie wurden konservierte Embryonen von Haubenkopfhaien verwendet, um zu verhindern, dass weitere Haie geschädigt werden.

„Dies war eine einzigartige Gelegenheit, die wir bei Haubenkopfhaien möglicherweise nicht mehr lange nutzen können und möglicherweise auch bei keiner anderen Hammerhaiart erreichen können“, sagte Steven Byrum, ein an der Studie beteiligter Doktorand.

Ziel der Forscher ist es, die Mechanismen aufzudecken, die die Entwicklung der Kopfform des Hammerhais steuern, und die evolutionären Gründe für ihre einzigartigen Merkmale zu verstehen. Es wird angenommen, dass diese Merkmale ihr Gesichtsfeld und ihre Fähigkeit, die elektrischen Bewegungen ihrer Beute zu erkennen, verbessern.

Hammerhaie sind für ihren charakteristischen hammerförmigen Kopf, den sogenannten „Cephalofoil“, bekannt, der ihnen in ihrer Meeresumwelt Vorteile verschafft. Durch die Positionierung ihrer Augen an den Enden des Kopfbeins verfügen sie über ein weites Sichtfeld und eine verbesserte Tiefenwahrnehmung. Der hammerförmige Kopf ermöglicht auch schnelle scharfe Kurven.

Hammerhaie kommen weltweit in wärmeren Gewässern entlang von Küsten und Festlandsockeln vor. Ihre Größe reicht von kleineren Arten wie dem Haubenkopfkopf mit einer Länge von etwa 3 bis 4 Fuß bis hin zu größeren Arten wie dem Großen Hammerhai, der bis zu 20 Fuß lang werden kann. Diese Haie ernähren sich hauptsächlich von Fischen, darunter anderen Haien, Tintenfischen, Tintenfischen und Krebstieren.

Viele Hammerhaiarten gelten aufgrund der Überfischung und des weltweiten Haifischflossenhandels als gefährdet oder gefährdet. Es werden fortlaufend Naturschutzbemühungen unternommen, um diese einzigartigen und wichtigen Meeresraubtiere zu schützen.

Das Verständnis des Entwicklungsprozesses von Hammerhaien, wie die Studie der University of Florida zeigt, ist für ihre Erhaltung und Bewirtschaftung von entscheidender Bedeutung. Die Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung und die einzigartigen Merkmale der Hammerhaie und trägt zum Wissensschatz bei, der für ihren Schutz erforderlich ist.

Quelle: Studie der University of Florida, Developmental Dynamics