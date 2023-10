Geheimnisvolles Licht und Knall in Melbournes Norden lässt Experten nach Antworten suchen

By

Die Bewohner im Norden Melbournes waren verwirrt, als am Mittwoch kurz vor 9 Uhr ein heller orangefarbener Lichtblitz gefolgt von einer lauten Explosion auftrat. Das Filmmaterial des Vorfalls wurde in den sozialen Medien weit verbreitet und hielt den Moment fest, als ein Bewohner von Doreen Zeuge des Phänomens wurde, als er etwas aus seinem Auto holte. Fasziniert von dem Geräusch wagte er sich auf die Straße, um nach der Quelle zu suchen.

Laut Sean Scanlon, einem Bewohner von Doreen, war der Lärm anders als alles, was er jemals gehört hatte. „Das erschütterte den Boden und trieb alle Nachbarn aus ihren Häusern“, sagte er gegenüber 7NEWS. Die Explosion beschränkte sich nicht nur auf Doreen, da auch Bewohner in Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek und Doncaster berichteten, einen lauten Knall gehört zu haben.

Behörden und Experten im Raumfahrtsektor waren über das Ereignis verwirrt, da in der Gegend keine Meteoritenaktivität festgestellt wurde. Geoscience Australia verzeichnete keine Erdbebenaktivität und das Elektrizitätsunternehmen AusNet fand keine Hinweise auf Explosionen oder Schäden. Die viktorianische Regierung bestätigte, dass es im nahe gelegenen Steinbruch und zu laufenden Straßenbauarbeiten keine unbefugten Detonationen gegeben habe.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich ein solcher Vorfall in Victoria ereignet. Im August wurde ein ähnlicher Lichtball begleitet von einem lauten Knall am Himmel beobachtet. Die Raumfahrtbehörde stellte später fest, dass es sich höchstwahrscheinlich um Trümmer einer russischen Sojus-2-Rakete handelte, die wieder in die Erdatmosphäre eindrang.

Die Ursache des jüngsten mysteriösen Lichts und Knalls im Norden Melbournes bleibt unbekannt, weshalb Experten und Anwohner eifrig nach Antworten suchen. Die Behörden untersuchen den Vorfall weiterhin, um seinen Ursprung und seine Art zu ermitteln.

