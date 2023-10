Ein Durchbruch beim Verständnis zufälliger Rhythmen: Vergleich von Schwingungen

By

Wissenschaftler sind seit langem von den unvorhersehbaren Mustern zufälliger Rhythmen, den sogenannten stochastischen Oszillationen, fasziniert. Trotz der Entschlüsselung bestimmter Muster wie Gehirnströme und Herzschläge bleibt das vollständige Verständnis der Vielzahl an Variationen eine Herausforderung. Einem internationalen Expertenteam ist jedoch ein bedeutender Durchbruch gelungen. Sie haben einen Rahmen entwickelt, der den Vergleich dieser Schwingungen unabhängig von ihrem Ursprung oder ihrer Natur ermöglicht.

Das Team unter der Leitung von Peter Thomas, Professor für angewandte Mathematik an der Case Western Reserve University, verwandelte das Problem des Vergleichs von Oszillatoren in ein Problem der linearen Algebra. Ihr neuer Ansatz ist viel präziser als bisherige Methoden und stellt einen großen konzeptionellen Fortschritt dar. Dieser Durchbruch bietet einen besseren Einblick in die Welt der Schwingungen und könnte Auswirkungen auf medizinische Experten haben, die Erkrankungen wie Vorhofflimmern, Parkinson-Krankheit und Epilepsie untersuchen.

Um die Komplexität von Schwingungen zu veranschaulichen, verwendete Thomas die Analogie schwankender Wolkenkratzer und Gehirnrhythmen. Moderne Wolkenkratzer in San Francisco schwanken im Wind, aber ihre mechanischen Eigenschaften ziehen sie wieder in ihre vertikale Haltung zurück. Diese Kombination aus Flexibilität und Widerstandsfähigkeit ermöglicht es ihnen, Erschütterungen bei Erdbeben zu überstehen. In ähnlicher Weise ermöglicht der vom Forschungsteam entwickelte neue Formalismus den Vergleich von Gehirnwellen und Wolkenkratzerschwankungen.

Die realen Anwendungen dieser Entdeckung sind noch in der Entwicklung und könnten Auswirkungen auf Bereiche wie den Maschinenbau und die Neurowissenschaften haben. Dieser Durchbruch ist zwar nicht so weitreichend wie Galileis Entdeckungen, stellt aber einen grundlegenden Perspektivwechsel in Bezug auf stochastische Oszillatoren dar.

Die Studie, die diesen Durchbruch detailliert beschreibt, wurde in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.

Quellen:

– Tagungsband der National Academy of Sciences.