Topologie und Magnetismus in Halbmetallmaterialien verknüpft

Forscher am MIT haben herausgefunden, dass die Topologie eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Magnetismus bei höheren Temperaturen in bestimmten Halbmetallmaterialien spielt. Traditionell zeigen diese Materialien nur dann magnetische Eigenschaften, wenn sie auf einige Grad über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt werden. Die von Mingda Li, außerordentlicher Professorin für Nuklearwissenschaft und -technik am MIT, geleitete Studie stellt dieses konventionelle Verständnis in Frage.

Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Forschung liefert Beweise dafür, dass topologische Strukturen, sogenannte Weyl-Knoten, in einem Halbmetallmaterial namens CeAlGe gefunden werden, die Arbeitstemperatur für Magnetismus erheblich erhöhen können. Durch die Veränderung der Eigenschaften des Materials selbst und nicht der darin enthaltenen magnetischen Momente konnten die Forscher die Wechselwirkung der magnetischen Momente untereinander verändern, was zu einem stabilisierten Magnetismus bei höheren Temperaturen führte.

Diese Entdeckung hat weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung topologischer Materialien in verschiedenen Anwendungen wie Mikroelektronik, Sensoren und thermoelektrischen Geräten. Linda Ye, Assistenzprofessorin für Physik am Caltech, erklärt, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass topologische Knoten nicht nur statische magnetische Ordnungen stabilisieren, sondern auch eine Rolle bei der Erzeugung magnetischer Fluktuationen spielen.

Während die Ergebnisse das vorhandene Wissen auf diesem Gebiet in Frage stellen, betonen die Forscher, dass die Studie das Ergebnis sorgfältiger Experimente und der Erkundung übersehener Bereiche war. Das Team nutzte mehrere experimentelle Ansätze und führte umfassende Tests durch, um das Rätsel des Magnetismus bei höheren Temperaturen zu lösen.

Diese Forschung wirft ein neues Licht auf die Beziehung zwischen Topologie und Magnetismus und eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Materialien mit verbesserten magnetischen Eigenschaften bei praktischen Betriebstemperaturen.

Quellen:

– Naturkommunikation

- MIT

- Caltech

- Princeton Universität