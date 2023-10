Das Geheimnis des Metall-Isolator-Übergangs von Wissenschaftlern entschlüsselt

By

Wissenschaftlern ist es gelungen, das Geheimnis hinter dem Metall-Isolator-Übergang zu entschlüsseln, den bestimmte Materialien unter äußeren Reizen wie Temperatur, Druck und elektrischen Feldern zeigen. Diese bahnbrechende Entdeckung ebnet den Weg für die Entwicklung funktionaler Materialien und Geräte, einschließlich Sensoren und Aktoren.

Der Übergang zwischen dem metallischen und dem isolierenden Zustand in Materialien fasziniert Wissenschaftler und Ingenieure seit seiner ersten Entdeckung in Magnetit im Jahr 1939. Bestimmte Materialien verfügen über die bemerkenswerte Fähigkeit, unter verschiedenen äußeren Reizen zwischen diesen beiden Zuständen überzugehen. Dieses als Metall-Isolator-Übergang (MIT) bekannte Phänomen hat wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Anwendungen in einer Vielzahl von Geräten geliefert.

Ein solches Material, das den Metall-Isolator-Übergang aufweist, ist Chromnitrid (CrN). Der Mechanismus hinter diesem Übergang blieb trotz theoretischer Vorhersagen fast zwei Jahrzehnte lang experimentell unbestätigt. Ein Team des Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research (JNCASR) hat nun jedoch experimentell die Rolle der magnetischen Spannung beim Vorantreiben des Metall-Isolator-Übergangs in CrN nachgewiesen.

Das von Prof. Bivas Saha geleitete Team entdeckte, dass die besondere Anordnung der Atomspins in CrN magnetischen Stress erzeugt, der den gleichzeitigen strukturellen, magnetischen und Metall-Isolator-Übergang antreibt. Diese magnetische Spannung entsteht durch das Zusammenspiel zweier unterschiedlicher magnetischer Ordnungen, die mit der magnetischen Austauschwechselwirkung zwischen benachbarten Chromatomen verbunden sind.

Um den Metall-Isolator-Übergang zu manipulieren, verwendete das Team eine Technik namens Epitaxial Strain Engineering, bei der der Gleichgewichtsatomabstand innerhalb ultradünner CrN-Filme verändert wird. Sie fanden heraus, dass die Druckspannung die magnetische Spannung erhöht, was zu einem Metall-Isolator-Übergang bei höheren Temperaturen im Vergleich zu Massenwerten führt. Umgekehrt verringert Zugspannung die magnetische Spannung, was zu einem Übergang bei deutlich niedrigeren Temperaturen führt.

Die Ergebnisse des Teams, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Phys. Rev. Lett hebt die entscheidende Rolle der magnetischen Spannung beim Metall-Isolator-Übergang von CrN hervor. Diese Entdeckung führt magnetischen Stress als neuartige treibende Kraft neben bekannten Kräften wie Coulomb-Abstoßung und Lokalisierungseffekten ein.

Das neue Verständnis des Metall-Isolator-Übergangsmechanismus kann zu einem besseren Verständnis der Kopplung zwischen Spin, Ladung und Gitterfreiheitsgraden in Materialien beitragen. Darüber hinaus eröffnet es Möglichkeiten zur Identifizierung neuer Materialien mit erheblicher magnetischer Spannung und zur Erforschung neuer Materialklassen, die den Metall-Isolator-Phasenübergang aufweisen.

