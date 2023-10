Sonnensturm bedroht die Erde, während sich ein massiver koronialer Massenauswurf nähert

By

Am 16. Oktober ereignete sich auf der Sonne, insbesondere auf dem aktiven Sonnenfleck AR3467, eine starke magnetische Filamenteruption. Diese Eruption führte zum Ausstoß von Sonnenmaterie und Plasma in den Weltraum, was als koronaler Massenauswurf (CME) bekannt ist. Der CME ist derzeit auf dem Weg zur Erde, obwohl NASA-Modelle darauf hinweisen, dass ein direkter Treffer unwahrscheinlich ist. Stattdessen wird erwartet, dass die CME über unseren Planeten hinwegfegt und möglicherweise einen Sonnensturm auslöst.

Laut SpaceWeather.com könnte der CME am späten 19. Oktober einen kurzen Schlag versetzen. Das bedeutet, dass nur ein Teil der CME-Wolke die Magnetosphäre der Erde berührt, während der Großteil daran vorbeifliegt. Allerdings reicht bereits ein flüchtiger Schlag aus, um einen Sonnensturm geringerer Intensität auf der Erde auszulösen. Die NASA hat einen geomagnetischen Sturm der Klasse G1 vorhergesagt, der zu Polarlichtern führen und Funkwellen stören kann, was die Kommunikation für Seeleute, Flieger, Drohnenpiloten und Amateurfunker beeinträchtigen kann.

Sonnenstürme können zu größeren Störungen führen. Im schlimmsten Fall können sie GPS- und Mobilfunknetze stören, die Internetverbindung beeinträchtigen, Satelliten beschädigen, Stromnetzausfälle verursachen und sogar die Elektronik am Boden beschädigen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Aktivitäten der Sonne zu überwachen und zu untersuchen, um diese Ereignisse besser zu verstehen und vorherzusagen.

Das Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) der NASA ist ein Satellit, der 1995 als Gemeinschaftsprojekt der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gestartet wurde. Die wissenschaftlichen Instrumente von SOHO, darunter das Extreme Ultraviolet Imaging Telescope (EIT), der Michelson Doppler Imager (MDI) und der LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph), ermöglichen die Aufnahme von Bildern der Sonnenkorona sowie die Messung der Oberflächengeschwindigkeit und der magnetischen Strahlung der Sonne Felder und die Beobachtung der schwachen Korona, die die Sonne umgibt.

