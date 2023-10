Modell für maschinelles Lernen OncoNPC: Revolutionierung der Diagnose von Krebs unbekannter Primärerkrankung

Das maschinelle Lernmodell OncoNPC bietet Hoffnung auf eine präzise Diagnose von Cancer of Unknown Primary (CUP), einer Erkrankung, bei der die primäre Lokalisation des Krebses unbekannt ist. Die Identifizierung der Krebsquelle ist für eine wirksame Behandlung von entscheidender Bedeutung, aber in 3 bis 5 Prozent der Fälle gelingt es der Standarddiagnostik nicht, den primären Ort zu bestimmen, was zu einer düsteren Prognose führt. OncoNPC, entwickelt von der Doktorandin Intae Moon und Kollegen am MIT und am Dana-Farber Cancer Institute, soll diese Lücke schließen.

Traditionell wird Next Generation Sequencing (NGS) zur Bestimmung von Krebsarten eingesetzt, doch die große Menge an generierten Mutationsdaten kann Ärzte bei der Erstdiagnose überfordern. Moon und sein Team haben OncoNPC entwickelt, um komplexe Mutationsdaten effizient zu analysieren. Mithilfe des XGBoost-Algorithmus identifiziert das Modell genetische Mutationen, die mit verschiedenen Krebsarten verbunden sind, und berücksichtigt dabei das Alter und Geschlecht des Patienten aus elektronischen Gesundheitsakten.

Die in Nature Medicine veröffentlichte Studie trainierte OncoNPC anhand von Daten aus 36,445 Tumorproben und erreichte eine beeindruckende Genauigkeitsrate. Bei der Anwendung des Modells auf 971 CUP-Tumore konnten die Forscher 41.2 Prozent davon erfolgreich klassifizieren. Das Modell lieferte auch Einblicke in die genetischen Merkmale, die für die Identifizierung der einzelnen Krebsarten relevant sind.

Um die Genauigkeit von OncoNPC zu validieren, verglichen die Forscher seine Vorhersagen mit den NGS-Daten der Patienten. Die Vorhersagen des Modells stimmten eng mit der durch genetische Veranlagung angezeigten Krebsart überein und erweckten Vertrauen in seine Leistung. Eine retrospektive Analyse von 158 CUP-Patienten zeigte, dass diejenigen, deren Behandlungen mit den OncoNPC-Vorhersagen übereinstimmten, deutlich verbesserte Überlebensraten aufwiesen.

Während weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die Wirksamkeit des Modells bei verschiedenen Patienten und weniger häufigen Krebsherden zu bestätigen, sind die potenziellen Auswirkungen von OncoNPC unbestreitbar. Krankenhäuser, die NGS-Tumorsequenzierung nutzen, könnten dieses maschinelle Lerntool als zusätzliche Informationsquelle für Onkologen nutzen und so zu präziseren und effektiveren Behandlungsentscheidungen führen. Letztendlich bringt OncoNPC CUP-Patienten Hoffnung, deren Prognose seit langem schlecht ist. Mit seiner beeindruckenden Genauigkeit und dem Potenzial für eine Präzisionsbehandlung stellt dieser Durchbruch einen Hoffnungsschimmer im Kampf gegen den Krebs unbekannter Grundschule dar.

