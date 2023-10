Eine schnellere und tiefere Bildgebungstechnik für lebende Mausgehirne

By

Forscher am FAS Center for Advanced Imaging haben eine schnellere und effizientere Technik zur Abbildung der Tiefen lebender Mausgehirne entwickelt. Herkömmliche bildgebende Verfahren wie die Fluoreszenzmikroskopie weisen aufgrund der Wellenlängenstreuung Einschränkungen bei der Bildgebung tief im Gewebe auf. Die Erfindung der Zwei-Photonen-Mikroskopie ermöglichte jedoch, dass Licht mit längeren Wellenlängen tiefer in das Gewebe eindringt.

Obwohl die Zwei-Photonen-Mikroskopie effektiv ist, kann sie jeweils nur einen Punkt auf dem Gewebe anregen, was zu einem langsamen und zeitaufwändigen Prozess führt. Um diese Einschränkung zu überwinden, implementierten die Forscher eine neue Technik namens De-Scattering with Excitation Patterning (DEEP). Bei DEEP werden mehrere Punkte auf dem Gewebe gleichzeitig mithilfe vorcodierter Anregungsmuster angeregt.

Durch die Verwendung mehrerer Anregungsmuster und die Erkennung mehrerer Bilder wird ein Rechenalgorithmus verwendet, um ein qualitativ hochwertiges Bild des Gewebes zu rekonstruieren. Die mit DEEP erzielten Ergebnisse sind vergleichbar mit denen, die mit der herkömmlichen punktuellen Zwei-Photonen-Mikroskopie erzielt werden. Allerdings erfordert DEEP nur Hunderte von Bildern und nicht die Hunderttausende, die für Punktscantechniken erforderlich sind.

Mit DEEP konnten die Forscher lebende Mäusegehirne bis zu einer Tiefe von 300 Mikrometern abbilden. Diese Technik hat das Potenzial, den Bildgebungsprozess erheblich zu beschleunigen und Forschern detailliertere und genauere Bilder zu liefern.

Quelle: Light: Science & Applications (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)