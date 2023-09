Maschinelles Lernen beschleunigt die Quantenfehlerkorrektur

By

Forscher des RIKEN Center for Quantum Computing haben auf dem Gebiet der Quantenfehlerkorrektur durch maschinelles Lernen erhebliche Fortschritte erzielt. Quantencomputer arbeiten mit Qubits, die im Gegensatz zu klassischen Computern, die mit Bits arbeiten, in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren können. Diese Eigenschaft ermöglicht es Quantencomputern, Aufgaben mit potenziellen Vorteilen bei der Suche, Optimierung und Kryptographie auszuführen. Die fragile Natur von Quantenüberlagerungen macht sie jedoch anfällig für Fehler, die durch Umweltstörungen verursacht werden, was zum Verlust von Quantenvorteilen führt.

Um Fehler zu neutralisieren, wurden Quantenfehlerkorrekturmethoden entwickelt, deren Umsetzung jedoch aufgrund der zunehmenden Gerätekomplexität und fehleranfälligen Prozesse eine Herausforderung darstellt. In dieser Studie konzentrierten sich die Forscher auf einen autonomen Ansatz zur Quantenfehlerkorrektur mittels maschinellem Lernen. Sie nutzten Reinforcement Learning, eine fortschrittliche Technik des maschinellen Lernens, um eine künstliche Umgebung zu optimieren, die häufige Fehlererkennungsmessungen ersetzt.

Die Forscher untersuchten „bosonische Qubit-Kodierungen“, die in aktuellen Quantencomputern verwendet werden, die auf supraleitenden Schaltkreisen basieren. Durch ihre Untersuchungen identifizierten sie eine einfache, ungefähre Qubit-Kodierung, die die Komplexität des Geräts erheblich reduzierte und andere Kodierungen in Bezug auf Fehlerkorrekturfähigkeiten übertraf.

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen das Potenzial des maschinellen Lernens bei der Quantenfehlerkorrektur und bringen uns der erfolgreichen Implementierung der Quantenfehlerkorrektur in Experimenten näher. Die Integration von maschinellem Lernen, künstlichen neuronalen Netzen, Quantenfehlerkorrektur und Quantenfehlertoleranz kann die Herausforderungen der Quantenberechnung und -optimierung im großen Maßstab bewältigen.

Diese in Physical Review Letters veröffentlichte Forschung trägt zur Weiterentwicklung der Quantencomputertechnologie bei, indem sie effizientere und effektivere Fehlerkorrektursysteme ermöglicht.

Quelle: RIKEN, Physical Review Letters