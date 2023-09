Die Zukunft der Astronomie: Maschinelles Lernen und Weitfelduntersuchungen

By

Die Astronomie tritt mit dem Aufkommen großer Weitfelddurchmusterungen und der Integration von maschinellem Lernen in eine neue Ära ein. Während die Schmalfeld-Point-and-Shoot-Astronomie immer noch von Bedeutung ist, werden die wahren Kraftpakete der Entdeckungen in den kommenden Jahrzehnten diese Weitfeld-Durchmusterungen in Kombination mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz sein.

Ein kürzlich entwickeltes Programm für maschinelles Lernen, ASTRONOMALY, hat auf diesem Gebiet erhebliche Fortschritte gemacht. Durch das Scannen von fast vier Millionen Galaxienbildern des Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS) hat ASTRONOMALY 1635 Anomalien identifiziert, darunter 18 bisher unbekannte Quellen mit äußerst ungewöhnlicher Morphologie. Dies unterstreicht das Potenzial der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Software, bei der die Kombination eine bessere Beobachtungswissenschaft erreichen kann, als beides einzeln könnte.

Die größte Herausforderung in der modernen Astronomie liegt in den riesigen Datenmengen, die von Durchmusterungsteleskopen erzeugt werden. Beispielsweise wird das künftige Vera-Rubin-Observatorium voraussichtlich jede Nacht 20 Terabyte an Daten generieren, was letztendlich zu 32 Billionen Beobachtungen von 20 Milliarden Galaxien über ein Jahrzehnt führen wird. Solche riesigen Datensätze können von Menschen nicht gründlich analysiert und verstanden werden. Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel, die eine effiziente Verarbeitung und Analyse ermöglicht.

Frühere Anomalieerkennungsprogramme waren dadurch eingeschränkt, dass sie sich auf bestimmte Phänomene stützten, was zur Erkennung ähnlicher Anomalien und nicht völlig neuer Anomalien führte. ASTRONOMALY hingegen arbeitet unbeaufsichtigt und kann so neue Ausreißer identifizieren. Es hat das Potenzial, Phänomene aufzudecken, die Astronomen begeistern, wie etwa Gravitationslinsen, galaktische Verschmelzungen und ungewöhnliche Rotverschiebungsmuster. ASTRONOMALY schneidet jedoch am besten ab, wenn es mit einer Form des aktiven Lernens kombiniert wird, bei dem menschliches Feedback zur Verbesserung der Genauigkeit einbezogen wird.

In einer aktuellen Studie testeten Astronomen ASTRONOMALY anhand eines größeren Datensatzes als je zuvor und stellten fest, dass es im großen Maßstab effektiv funktionieren kann. Indem sie das Programm mit einer riesigen Menge an DECaLS-Daten fütterten, konnten sie einzigartige Anomalien mithilfe der unbeaufsichtigten Methode identifizieren, ergänzt durch aktive Lerneingaben. Zu den faszinierendsten Anomalien gehörten Ringgalaxien mit ungewöhnlichen Farben und Morphologien, möglicherweise stark linsenartigen Systemen, bekannten wechselwirkenden Gruppen und zufälligen Ausrichtungen.

Was ASTRONOMALY besonders wertvoll macht, ist die Fähigkeit, seltene Objekte aufzudecken, die sonst unbemerkt bleiben würden. Ein besonderes Objekt sendet beispielsweise Radioemissionen aus, die durch die Anwesenheit eines Quasars erklärt werden könnten. Darüber hinaus weist es ein Ringmerkmal auf, bei dem es sich um eine Rotringgalaxie oder eine Gravitationslinse handeln könnte. In einem anderen Fall wurde eine ringförmige Starburst-Galaxie mit einem Gezeitenschweif oder einer kollidierenden Begleitgalaxie entdeckt. Diese spannenden Ergebnisse zeigen das Potenzial aktiver Lernalgorithmen, in naher Zukunft zu bahnbrechenden Entdeckungen zu führen.

Während maschinelles Lernen und großflächige Untersuchungen zahlreiche Möglichkeiten für Astronomen bieten, gibt es bestimmte Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Eine solche Herausforderung ist die Übertragung enormer Datenmengen vom Hostserver auf lokale Computer, die Wochen dauern kann. Um dieses Problem zu lösen, schlagen Forscher vor, dass es eine praktischere Lösung wäre, die Rechenleistung in die Observatorien selbst zu bringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Gesicht der Astronomie mit dem Aufkommen von Großfeldstudien und maschinellem Lernen weiterentwickelt. ASTRONOMALY mit seiner Kombination aus unbeaufsichtigtem Lernen und aktivem Feedback hat sich bei der Aufdeckung einzigartiger Anomalien bewährt. Die Zukunft verspricht spannende neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Astronomie.

Quellen:

– Verlon Etsebeth, Michelle Lochner, Mike Walmsley, Margherita Grespan. „Astronomalie im großen Maßstab: Auf der Suche nach Anomalien in 4 Millionen Galaxien.“ ArXiv-Vorabdruck.