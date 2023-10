Astronomen entdecken das Geheimnis der Ausrichtung von Novae mit dem galaktischen Jet in M87

By

Astronomen haben in der nahegelegenen supermassiven Galaxie M87 eine faszinierende Entdeckung gemacht. Diese Galaxie ist bekannt für ihren massiven Plasmastrahl, der aus ihrem Kern in den Weltraum schießt, sowie für das Auftreten von Sternexplosionen, sogenannten Novae. Novae sind Explosionen, die dadurch verursacht werden, dass Weiße Zwerge ihren Begleitsternen in Doppelsternsystemen Material stehlen. Typischerweise sind Novae zufällig über eine Galaxie verstreut. Allerdings haben Astronomen bei M87 herausgefunden, dass die Novae ungewöhnlich entlang des Jets ausgerichtet sind.

Anhand von Daten aus zwei vom Hubble-Weltraumteleskop durchgeführten Durchmusterungen identifizierten Astronomen 135 Novae innerhalb von M87, von denen eine beträchtliche Anzahl auf dem Weg des Jets erschien. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ausrichtung zufällig geschieht, wird auf nur 0.3 % geschätzt. Es bleibt ungewiss, ob diese Ausrichtung nur bei M87 auftritt oder ob sie häufig in Galaxien mit Jets vorkommt.

Novae treten auf, wenn ein Weißer Zwerg in einem Doppelsternsystem Material von seinem Begleitstern ansammelt und eine thermonukleare Explosion verursacht. Andererseits wird der galaktische Jet von M87 vom supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie angetrieben. Wenn Material in das Schwarze Loch fällt, bildet sich um es herum eine Akkretionsscheibe, und starke Magnetfelder stoßen intensive Strahlung aus, wodurch der Jet entsteht.

Es gibt einige Theorien darüber, wie der Jet Novae auslösen könnte, aber keine wurde schlüssig bewiesen. Eine Idee besagt, dass die Strahlung des Jets Spendersterne erhitzt, was den Massentransfer zu ihren Partnern, den Weißen Zwergen, erhöht und zu häufigeren Novae führt. Die mathematischen Berechnungen zeigen jedoch, dass diese Erklärung zu schwach ist, um die beobachtete Ausrichtung zu erklären. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der Jet die Sternentstehung auslöst, was zu mehr Doppelsternsystemen und damit mehr Novae führen würde. Das Fehlen einer ähnlichen Vergrößerung der Gegenstrahlfläche der Galaxie stellt diese Theorie jedoch in Frage.

Astronomen erforschen derzeit andere Möglichkeiten. Eine Theorie besagt, dass die Stoßwellen des Jets Gas und Staub zusammenbringen und Wolken aus interstellarem Medium bilden könnten, die Novae auslösen könnten, wenn sie Doppelsternsysteme erreichen. Darüber hinaus könnten Stoßwellen Sterne aufheizen, was zu erhöhten Massentransferraten führen würde. Diese Ideen erfordern jedoch weitere Untersuchungen.

Die Ausrichtung der Novae entlang des Jets von M87 bleibt ungeklärt und stellt für Astronomen ein spannendes Rätsel dar, das es zu lösen gilt. Wie die Autoren der Studie angeben, ist die erhöhte Nova-Rate entlang des Jets in M87 fest belegt, es fehlt jedoch noch eine endgültige Erklärung.

Quelle:

Lessing, AM, Shara, MM, Hounsell, R., Mandel, S., Feder, N. & Sparks, W. (2020, 26. Oktober). Eine 9-monatige Nah-UV-Durchmusterung von M87 mit dem Hubble-Weltraumteleskop. II. Eine stark erhöhte Nova-Rate in der Nähe des Jets von M87. ArXiv-Vorabdruck.