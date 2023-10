Die Funktion eines lysosomalen Proteins im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen

Lysosomen, winzige Kompartimente innerhalb von Zellen, die als Müllentsorgung für Moleküle dienen, die abgebaut werden müssen, spielen eine entscheidende Rolle für die Zellfunktion und die allgemeine Gesundheit. Eine Störung der lysosomalen Proteinfunktion wird mit verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden ist es jedoch von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie Mutationen in Genen, die für diese Proteine ​​kodieren, zu Störungen führen.

In einer kürzlich in Science veröffentlichten Studie identifizierten Forscher der Stanford University die Funktion eines lysosomalen Proteins, das bei einer seltenen und tödlichen neurodegenerativen Erkrankung fehlreguliert ist. Sie entdeckten, dass dieses Protein einen Schlüsselschritt in der Synthese eines Lipidmoleküls namens Bis(monoacylglycero)phosphat (BMP) steuert, das für die Entstehung von Alzheimer, Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Durchbruch stellt nicht nur ein potenzielles Ziel für die Entwicklung neuer Medikamente dar, sondern stellt auch die traditionelle Ansicht in Frage, dass Lysosomen ausschließlich an der Spaltung von Molekülen beteiligt sind, da nun festgestellt wurde, dass sie an der Molekülherstellung beteiligt sind.

Der leitende Forscher Monther Abu-Remaileh und sein Team untersuchen eine Reihe seltener Krankheiten, die mit lysosomaler Dysfunktion verbunden sind. Sie identifizierten ein Gen namens CLN5, das einen Risikofaktor für die Alzheimer-Krankheit darstellt. Das CLN5-Gen kodiert für ein Protein mit unbekannter Funktion, was die Forscher dazu veranlasste, seine Rolle zu untersuchen. Gleichzeitig untersuchten Forscher ein Lipid namens BMP, das bei neurodegenerativen Erkrankungen gestört ist. Der Durchbruch gelang, als ein Forscher die Hypothese aufstellte, dass es sich bei dem vom CLN5-Gen kodierten Protein tatsächlich um die lange gesuchte BMP-Synthase handeln könnte. Das Team führte Experimente durch, die diese Hypothese bestätigten und zur Entdeckung der Funktion des Proteins führten.

Um ihre Ergebnisse zu bestätigen, führte das Forschungsteam ein „Rettungsexperiment“ in Zellen mit einer CLN5-Mutation durch. Durch die Versorgung dieser Zellen mit CLN5 ohne die Mutation wurden normale BMP-Spiegel wiederhergestellt. Dieses Experiment lieferte den endgültigen Beweis dafür, dass es sich bei dem identifizierten Protein tatsächlich um die BMP-Synthase handelte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verständnis der Funktion lysosomaler Proteine ​​und der Art und Weise, wie ihre Mutationen zu Krankheiten führen, von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für neurodegenerative Erkrankungen ist. Die Entdeckung der Funktion dieses lysosomalen Proteins eröffnet neue Möglichkeiten für die Arzneimittelentwicklung und stellt das derzeitige Verständnis von Lysosomen in zellulären Prozessen in Frage.

Quellen:

– Bildnachweis: Stanford University