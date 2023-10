Die Zukunft der Weltraumforschung: Mondmissionen und globale Investitionen

Euroconsult hat seinen neuesten Bericht „Prospects for Space Exploration“ veröffentlicht, der die Bedeutung der Monderkundung als Katalysator für den boomenden Weltraumforschungssektor hervorhebt. Der Marktbericht zeigt, dass die weltweiten staatlichen Investitionen in die Weltraumforschung im Jahr 26 beeindruckende 2023 Milliarden US-Dollar erreicht haben, mit dem Potenzial, bis 33 auf fast 2032 Milliarden US-Dollar zu wachsen. Dieser exponentielle Wachstumskurs unterstreicht die entscheidende Rolle, die die Mondforschung bei der Gestaltung der Zukunft spielt Weltraumforschung.

Der Bericht prognostiziert, dass die Marktexpansion weiterhin globale Investitionen ankurbeln wird, wobei für die Monderkundung eine bemerkenswerte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5 % über 10 Jahre erwartet wird. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts werden die Mittel für Mondmissionen bis 17 voraussichtlich fast 2032 Milliarden US-Dollar erreichen. Diese Investitionen werden in erster Linie bevorstehende bemannte Raumfahrtmissionen unterstützen, die erhebliche Investitionen in Transport und Orbitalinfrastruktur erfordern. Darüber hinaus werden Investitionen in Roboter-Mondmissionen den Weg für eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond ebnen.

Ein weiterer wichtiger Investitionsstrom in der Weltraumforschung ist die bemannte Raumfahrt im erdnahen Orbit (LEO). Obwohl es in den letzten Jahren nach Abschluss großer staatlicher und öffentlich-privater Programme zu einem Rückgang der Finanzierung kam, zeichnet sich ein neuer Investitionszyklus ab. Es wird erwartet, dass die Investitionen in LEO bis 2030 einen Höchststand von 7 Milliarden US-Dollar erreichen werden, um die letzten Betriebsjahre und die Stilllegung der Internationalen Raumstation (ISS) zu unterstützen. Diese Investitionen werden auch einen reibungslosen Übergang des LEO-Betriebs nach der ISS in den privaten Sektor erleichtern.

Natalia Larrea, Direktorin von Euroconsult USA, betont, dass die Zukunft der Weltraumforschung von Zusammenarbeit und Wettbewerb geprägt sei. Der globale Fokus liegt auf der Etablierung einer nachhaltigen Mondpräsenz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen menschlichen Präsenz im LEO. Diese ehrgeizigen Missionen und Investitionen werden die Zukunft der Weltraumforschung prägen und die Grenzen des menschlichen Wissens und der Erforschung erweitern.

