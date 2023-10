Das Potenzial von Schwefel bei der Monderforschung und Ressourcennutzung

Die indische Mission Chandrayaan-3 hat seit ihrer sanften Landung auf dem Mond bedeutende Entdeckungen gemacht. Zu diesen Erkenntnissen gehört das Vorhandensein von Schwefel, das Wissenschaftler über seine möglichen Anwendungen bei der Erforschung und Besiedlung des Mondes begeistert.

Bisher ging man davon aus, dass Schwefel auf dem Mond knapp ist. Die jüngste Entdeckung von Schwefelvorkommen stellt diese Annahme jedoch in Frage. Dunkle Bereiche auf der Mondoberfläche, die aus Vulkangestein bestehen, enthalten im Vergleich zum weißen „Hochland“-Material höhere Schwefelkonzentrationen.

Durch vulkanische Aktivität schmelzen schwefelreiche Gesteine ​​unter der Mondoberfläche, und das Magma kühlt später ab und bildet die dunklen Regionen. Während dieses Prozesses entweicht etwas Schwefel in die dünne Atmosphäre des Mondes und gelangt schließlich zu den Mondpolen.

Die unglaublich niedrigen Temperaturen an den Mondpolen, die aufgrund des Mangels an konstanter direkter Sonneneinstrahlung auf -230 °C sinken, führen dazu, dass sich der Schwefel an der Oberfläche verfestigt. Die Instrumente von Chandrayaan-3 entdeckten Schwefel in der Nähe des Landeplatzes, was darauf hindeutet, dass der Schwefelgehalt in diesem Gebiet höher sein könnte als im Vulkangestein in der Nähe des Mondäquators.

Wissenschaftler gehen außerdem davon aus, dass frühere Vulkanausbrüche in der Region zu den Schwefelkonzentrationen beigetragen haben könnten. Schwefeltragende Meteoriten könnten bei früheren Kollisionen mit dem Mond erhebliche Mengen des Elements transportiert haben.

Die Entdeckung von Schwefel ist vielversprechend für verschiedene Anwendungen auf dem Mond. Es könnte verwendet werden, um wasserlosen Beton für den Bau von Mondbasen herzustellen und schwefelbasierte Solarzellen, Batterien und Düngemittel für potenzielle landwirtschaftliche Betriebe herzustellen. Diese Nutzung lokaler Ressourcen würde die Herausforderungen und Kosten verringern, die mit dem Transport von Materialien von der Erde zum Mond verbunden sind.

Die Verfügbarkeit von Schwefel könnte auch die Umleitung begrenzter Wasserressourcen ermöglichen, die für lebenswichtige Zwecke wie die Produktion von Trinkwasser, atembarem Sauerstoff und Raketentreibstoff zum Mond transportiert werden.

Die von Chandrayaan-3 gesammelten Daten sind von unschätzbarem Wert und werden zu zukünftigen Mondmissionen beitragen. Die bahnbrechenden Entdeckungen der Mission werden der breiten Gesellschaft zugute kommen, wenn sie schließlich mit der Monderkundung beginnen, und die Indian Space Research Organization (ISRO) gebührt Anerkennung für die bemerkenswerten Ergebnisse.

