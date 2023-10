Wie Sauerstoff das Leben auf der Erde fast auslöschte

By

Dieser Artikel untersucht das faszinierende Thema der Entstehung des Lebens auf der Erde und wie Sauerstoff, der heute für das Leben unerlässlich ist, vor Milliarden von Jahren fast alle Lebewesen ausgerottet hat. Professor Luke O'Neill betont, dass das Verständnis des Ursprungs des Lebens die „größte Frage von allen“ sei und dass Wissenschaftler viel Zeit darauf verwendet hätten, wissenschaftliche Erklärungen zu finden.

Aufgrund der Datierung von Gesteinen geht man davon aus, dass die Erde vor etwa 4.5 Milliarden Jahren entstanden ist. Der Fossilienbestand liefert Hinweise auf die Existenz früher Lebensformen. Allerdings dauerte die Bildung der ersten Zellen noch eine weitere Milliarde Jahre. Die ursprüngliche Zelle war ein Bakterium, von dem alle Bakterien, auch der Mensch, abstammen.

Die Evolution spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Eine Zelle entwickelte sich, um die Energie des Sonnenlichts zu nutzen, ein wesentlicher Faktor für die Entstehung von Leben. Allerdings entstand bei diesem Energiegewinnungsprozess unter Einsatz von Sonnenlicht und Chemikalien lebensgefährlicher Sauerstoff. Sauerstoff hat die Fähigkeit, Organismen zu oxidieren und abzubauen.

Interessanterweise fanden zwei Zellen einen Weg, sich an diese giftige Chemikalie anzupassen. Ein Zelltyp könnte Sauerstoff wie eine Batterie verarbeiten und seine Wirkung steuern. Der andere Zelltyp, der nicht in der Lage ist, mit Sauerstoff umzugehen, profitierte von dieser symbiotischen Beziehung. Die Zelle, die Sauerstoff aufnehmen konnte, versorgte die andere Zelle mit Energie, während diese Nährstoffe erhielt.

Dieser als Endosymbiose bezeichnete Prozess führte zur Entstehung tierischer Zellen, die Sauerstoff nutzen können. Die Verfügbarkeit dieser Energiequelle ermöglichte die Entwicklung komplexer Lebensformen, was zu einer enormen Vielfalt an Organismen führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weg des Lebens auf der Erde von verschiedenen Faktoren geprägt wurde, darunter auch der Rolle von Sauerstoff. Während Sauerstoff heute lebenswichtig ist, hat er vor Milliarden von Jahren fast alle Lebewesen ausgelöscht. Den Ursprung des Lebens und die darauf folgenden Evolutionsprozesse zu verstehen, ist für Wissenschaftler ein ständiges Unterfangen.

Definitionen:

– Endosymbiose: Eine symbiotische Beziehung, in der ein Organismus in einem anderen lebt.

– Fossilienbestand: Die Sammlung von Überresten und Spuren antiken Lebens, die in Sedimentgesteinsschichten gefunden wurden.

Quelle: Show Me the Science (keine URL verfügbar)