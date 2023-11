Den Zusammenhang zwischen dem Sauerstoffgehalt und der Entwicklung mehrzelliger Organismen verstehen

By

Neue Forschungen haben Aufschluss über die Rolle des Sauerstoffgehalts bei der schnellen Entwicklung mehrzelliger Organismen gegeben. Entgegen früherer Annahmen scheint ein erhöhter Sauerstoffgehalt nicht die Entstehung komplexerer Meeresorganismen ausgelöst zu haben. Stattdessen haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Fehlen eines hohen Sauerstoffgehalts ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung mehrzelliger Lebensformen gewesen sein könnte.

Sauerstoff ist ein wesentliches Element für das Überleben der meisten Lebewesen auf unserem Planeten. Es ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas und damit das massemäßig am häufigsten vorkommende Element in der Erdkruste. Interessanterweise fehlte Sauerstoff trotz seiner heutigen Bedeutung – er macht etwa 21 Prozent der Erdatmosphäre aus – während der ersten Milliarde Jahre der Existenz unseres Planeten weitgehend in der Atmosphäre.

Laut einer Studie von Forschern des MIT aus dem Jahr 2016 begann der Sauerstoffgehalt während des Großen Sauerstoffanreicherungsereignisses vor etwa 2.33 Milliarden Jahren zu steigen. Dieses Ereignis wurde dadurch gekennzeichnet, dass Cyanobakterien in den Ozeanen durch Photosynthese Sauerstoff produzierten. Es war jedoch nicht der unmittelbare Auslöser für die Entstehung vielzelliger Organismen.

Die Entstehung einer Vielzahl vielzelliger Organismen in den Ozeanen der Erde erfolgte viel später während der präkambrischen „Avalon-Explosion“ vor etwa 575 Millionen Jahren. Diese Explosion war Zeuge einer deutlichen Verlagerung vom Leben im Meer, das von einzelligen Organismen dominiert wurde, hin zu einer Vielzahl komplexer, mehrzelliger Organismen.

Die neuen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass es der Mangel an hohem Sauerstoffgehalt in den frühen Stadien der Erdgeschichte war, der die Entwicklung vielzelliger Lebensformen ermöglichte. Dies trägt zu unserem Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen dem Sauerstoffgehalt und der Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten bei.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Warum ist Sauerstoff für lebende Organismen wichtig?

A: Sauerstoff ist für Organismen lebenswichtig, da er bei der Zellatmung zur Energieerzeugung genutzt wird. Es spielt eine entscheidende Rolle für das Überleben und Funktionieren der meisten lebenden Organismen.

F: Wie ist der Sauerstoffgehalt auf der Erde gestiegen?

A: Der Sauerstoffgehalt auf der Erde stieg aufgrund des Großen Sauerstoffanreicherungsereignisses, das vor etwa 2.33 Milliarden Jahren stattfand. Cyanobakterien in den Ozeanen begannen durch Photosynthese Sauerstoff zu produzieren, was zu einem deutlichen Anstieg des Luftsauerstoffgehalts führte.

F: Hat ein erhöhter Sauerstoffgehalt die Entwicklung mehrzelliger Organismen ausgelöst?

A: Nein, neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass ein erhöhter Sauerstoffgehalt nicht der primäre Auslöser für die Entwicklung mehrzelliger Organismen war. Stattdessen könnte das Fehlen hoher Sauerstoffwerte in den frühen Stadien der Erdgeschichte die Entwicklung vielzelliger Lebensformen erleichtert haben.

F: Wann sind mehrzellige Organismen entstanden?

A: Mehrzellige Organismen entstanden während der präkambrischen „Avalon-Explosion“ vor etwa 575 Millionen Jahren. Diese Zeit markierte einen bedeutenden Übergang von überwiegend einzelligen Organismen zu einer vielfältigen Palette komplexer mehrzelliger Organismen.