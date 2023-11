Neuer Artikel: Irische Universitätsstudenten bereiten sich auf historischen Satellitenstart vor

Ein bahnbrechendes Projekt unter der Leitung eines Teams irischer Universitätsstudenten sorgt für Schlagzeilen, während Irland den Start seines ersten Satelliten, EIRSAT-1, vorbereitet. Das von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterstützte Projekt ist seit mehreren Jahren in Arbeit und zeugt von Irlands wachsender Präsenz im Bereich der Weltraumforschung und -technologie.

Unter der Leitung von Jack Reilly, einem engagierten Studenten aus Clogherhead, besteht das Team aus 40 Studenten des University College Dublin (UCD). Die Studenten haben unermüdlich unter der Anleitung des Programms „Fly Your Satellite!!“ der ESA-Akademie gearbeitet. Initiative“ zum Entwurf, Bau und Test des Satelliten. Diese einzigartige Gelegenheit hat es ihnen ermöglicht, wertvolle Schulungen, Mentoring und praktische Erfahrungen in allen Aspekten eines professionellen Satellitenprogramms zu sammeln.

EIRSAT-1, auch bekannt als Educational Irish Research Satellite 1, hat kürzlich die irische Küste verlassen und soll auf dem Stützpunkt der Vandenberg Space Force in Kalifornien, USA, gestartet werden. Das Projekt war eine Gemeinschaftsinitiative zwischen UCD C-Space, dem UCD Center for Space Research, der UCD School of Physics und der UCD School of Mechanical and Materials Engineering. Die Mission des Satelliten umfasst mehrere Experimente, insbesondere ein Wärmebehandlungsexperiment mit Schwerpunkt auf der Oberflächenbehandlung von Raumfahrzeugen.

Diese bahnbrechende Leistung stellt einen bedeutenden Meilenstein für die irische Raumfahrtindustrie dar. Es zeigt das Engagement des Landes für wissenschaftliche Innovation und technologischen Fortschritt, während es sich als wichtiger Akteur in der globalen Weltraumgemeinschaft etabliert. Darüber hinaus unterstreicht das Projekt das Potenzial von Hochschulstudenten, einen sinnvollen Beitrag in diesem Bereich zu leisten, und unterstreicht, wie wichtig es ist, in Bildungsprogramme zu investieren, die praktische Lernmöglichkeiten fördern.

Während der Starttermin näher rückt, bereiten sich Jack Reilly und seine Teamkollegen eifrig auf ihre Reise nach Kalifornien vor. Dort werden sie ihre Beteiligung am Projekt fortsetzen und Rollen bei der Startvorbereitung und der anschließenden Steuerung und dem Betrieb des Satelliten im Weltraum übernehmen. Das Engagement und die Leidenschaft des Teams für die Weltraumforschung sind ein Beweis für die glänzende Zukunft der irischen Beiträge auf diesem Gebiet.

FAQ:

F: Wie heißt Irlands erster Satellit?

A: Irlands erster Satellit trägt den Namen EIRSAT-1, auch bekannt als Educational Irish Research Satellite 1.

F: Wie viele Studenten haben am EIRSAT-1-Projekt mitgearbeitet?

A: Ein Team von 40 Studenten des University College Dublin (UCD) arbeitete am EIRSAT-1-Projekt.

F: Was ist der Zweck des Wärmebehandlungsexperiments?

A: Das Experiment zur thermischen Behandlung zielt darauf ab, Oberflächenbehandlungstechniken für Raumfahrzeuge zu entwickeln.

F: Wo wird EIRSAT-1 gestartet?

A: EIRSAT-1 wird von der Basis der Vandenberg Space Force in Kalifornien, USA, gestartet.

F: Wer hat das EIRSAT-1-Projekt unterstützt?

A: Die unterstützende Professorin für das Projekt ist Lorraine Hanlon.