Das Weltraumzeitalter hinterlässt seine Spuren in der Erdatmosphäre

Eine kürzlich in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie zeigt, dass das Weltraumzeitalter Auswirkungen auf die Erdatmosphäre hat. Forscher haben erhebliche Mengen an Metallen in Aerosolen in der Atmosphäre gefunden, was wahrscheinlich auf die zunehmende Zahl von Starts und Rückkehren von Raumfahrzeugen und Satelliten zurückzuführen ist. Dieses Vorhandensein von Metall verändert die Chemie der Atmosphäre und kann möglicherweise Auswirkungen auf die Ozonschicht und das Klima haben.

Unter der Leitung von Dan Murphy von der National Oceanic and Atmospheric Administration entdeckte das Forschungsteam über 20 Elemente in Verhältnissen, die denen in Raumfahrzeuglegierungen entsprechen. Sie beobachteten, dass die Masse bestimmter Metalle wie Lithium, Aluminium, Kupfer und Blei beim Wiedereintritt von Raumfahrzeugen die Konzentrationen dieser Metalle im natürlichen kosmischen Staub bei weitem überstieg. Erschreckenderweise enthielten fast 10 % der großen Schwefelsäurepartikel, die zum Schutz und Puffer der Ozonschicht beitragen, Aluminium und andere Metalle von Raumfahrzeugen.

Die Wissenschaftler schätzen, dass bis 2030 bis zu 50,000 weitere Satelliten die Umlaufbahn erreichen könnten. Das bedeutet, dass in den nächsten Jahrzehnten bis zur Hälfte der stratosphärischen Schwefelsäurepartikel beim Wiedereintritt Metalle enthalten könnten. Die Auswirkungen auf die Atmosphäre, die Ozonschicht und das Leben auf der Erde sind noch unbekannt.

Die Erforschung der Stratosphäre ist eine Herausforderung, da es sich um eine Region handelt, in der keine Menschen leben. Nur die höchsten Flüge fliegen für kurze Zeit in diese Region ein. Im Rahmen des Airborne Science Program der NASA nutzen die Wissenschaftler jedoch Forschungsflugzeuge, um Proben der Stratosphäre zu sammeln. Am Nasenkegel sind Instrumente angebracht, um sicherzustellen, dass die entnommene Luft frisch und ungestört ist.

Die Stratosphäre ist eine stabile und scheinbar ruhige Schicht der Atmosphäre. Es ist auch die Heimat der Ozonschicht, einer entscheidenden Komponente zum Schutz des Lebens auf der Erde vor schädlicher ultravioletter Strahlung. In den letzten Jahrzehnten war die Ozonschicht bedroht, doch es wurden weltweit koordinierte Anstrengungen unternommen, um sie zu reparieren und wieder aufzufüllen.

Die zunehmende Zahl von Weltraumstarts und -rückführungen ist dafür verantwortlich, dass mehr Metalle in die Stratosphäre gelangen. Wenn Raketen gestartet und Satelliten eingesetzt werden, hinterlassen sie eine Spur aus Metallpartikeln, die das Potenzial haben, die Atmosphäre auf eine Weise zu beeinflussen, die Wissenschaftler noch zu verstehen versuchen.

Abschließend unterstreicht die Studie die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die genauen Folgen des Weltraumzeitalters für die Erdatmosphäre zu bestimmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die zunehmende Präsenz von Metallen aus Raumfahrzeugen und Satelliten Auswirkungen auf das Klima, die Ozonschicht und die allgemeine Bewohnbarkeit unseres Planeten haben könnte.

