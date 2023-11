Astronauten verlieren bei Weltraumspaziergang eine Tasche voller Werkzeuge: Was passiert als nächstes?

Zwei NASA-Astronauten erlebten kürzlich bei ihrem Weltraumspaziergang vor der Internationalen Raumstation ein Missgeschick. Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten verloren Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara versehentlich eine Tasche mit Werkzeugen, die in die Leere des Weltraums verschwand. Trotz dieses Rückschlags gelang es ihnen, während des Weltraumspaziergangs eines ihrer Hauptziele zu erreichen.

Die NASA gab bekannt, dass Fluglotsen die herumtreibende Werkzeugtasche durch die externen Kameras der Station bemerkten. Glücklicherweise waren die Werkzeuge in der Tasche für den Rest des Weltraumspaziergangs nicht entscheidend. Meganne Christian, eine Reserveastronautin der Europäischen Weltraumorganisation, teilte Aufnahmen von dem Moment, als die Werkzeugtasche davonschwebte, und erwähnte, dass sie zuletzt vom Astronauten Satoshi Furukawa gesehen wurde, als er hoch über dem Berg Fuji umkreiste.

Die Flugbahn der Tasche deutet darauf hin, dass sie nicht mit der Internationalen Raumstation kollidieren wird, was die Sicherheit der Station und ihrer Besatzung gewährleistet. Es wird jedoch erwartet, dass es mehrere Monate in der Umlaufbahn bleibt, bevor es allmählich in die Erdatmosphäre absinkt. Sobald der Beutel in der Atmosphäre ist, kann er aufgrund seiner reflektierenden Eigenschaften für Himmelsbeobachter auf der Erde sichtbar sein.

Jonathan McDowell, Astronom und Astrophysiker am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, bestätigte, dass die Werkzeugtasche nun offiziell als neues Orbitobjekt verfolgt wird. Interessanterweise können interessierte Personen seinen Standort in Echtzeit über die Satellitenortungs-Website N2YO.com überwachen.

Dieser Vorfall ist nicht das erste Mal, dass eine Werkzeugtasche im Weltraum verloren geht. Im Jahr 2008 erlebte die Astronautin Heidemarie Stefanyshyn-Piper ein ähnliches Missgeschick, als sich bei Wartungsarbeiten an den Solarpaneelen der Raumstation eine kleinere Werkzeugtasche löste.

Auch wenn der Verlust einer Werkzeugtasche in den Weiten des Weltraums unbedeutend erscheinen mag, schätzt die NASA, dass die Tasche und ihr Inhalt einen Wert von etwa 100,000 US-Dollar haben, was sie zu einem der größten Gegenstände macht, die jemals bei einem Weltraumspaziergang verloren gegangen sind.

Auch wenn die Astronauten möglicherweise eine wichtige Werkzeugtasche verloren haben, erinnert der Vorfall an die komplexe und unvorhersehbare Natur der Weltraumforschung.