Die Ursprünge und Bedeutung des Nobelpreises

Der von Alfred Nobel ins Leben gerufene Nobelpreis ist eine prestigeträchtige Auszeichnung, die Personen würdigt, die in verschiedenen Bereichen bedeutende Beiträge zur Verbesserung der Menschheit geleistet haben. Alfred Nobel, 1833 in Stockholm in eine Ingenieursfamilie hineingeboren, war ein Chemiker und Ingenieur, der zu einem einflussreichen Waffenhersteller wurde. Seinen Reichtum verdankte er seinen zahlreichen Erfindungen, darunter auch Dynamit, obwohl ihm diese Erfindung den abfälligen Titel „Händler des Todes“ einbrachte.

Nobel wollte jedoch ein bleibendes Erbe hinterlassen, das zum Fortschritt der Gesellschaft beitragen würde. In seinem 1895 unterzeichneten Testament legte er fest, dass sein verbleibendes Vermögen zur Einrichtung eines Fonds verwendet werden sollte, der jährlich als Preise ausgeschüttet werden sollte. Die Zinsen aus dem Fonds würden in fünf gleiche Teile aufgeteilt und an Personen vergeben, die bedeutende Entdeckungen oder Errungenschaften in den Bereichen Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und Frieden gemacht hätten. 1968 wurde der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften in die Preisliste aufgenommen.

Die ersten Nobelpreise wurden 1901 verliehen und seitdem haben die Bereiche Physik und Chemie bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Die Physik, die zu Nobels Zeiten als die wichtigste Wissenschaft galt, war Zeuge bahnbrechender Entdeckungen, die zu einer wissenschafts- und technologiegetriebenen Zukunft führten. Zu den bemerkenswerten Preisträgern zählen Albert Einstein, der 1921 für seine Relativitätstheorie den Nobelpreis für Physik erhielt, und das Vater-Sohn-Duo William Henry Bragg und Lawrence Bragg, das den Preis 1915 für seine Arbeiten zur Kristallstrukturanalyse mit X erhielt -Strahlen.

Auch die Chemie, das Fachgebiet, das Nobels eigener Arbeit am nächsten kommt, hat mit bisher 115 verliehenen Nobelpreisen erhebliche Fortschritte gemacht. Wichtige Beiträge in der Chemie haben unser Verständnis des Universums, der Materie und des Lebens verbessert. Frédéric Joliot und Irene Joliot-Curie, die Tochter von Marie Curie, erhielten den Preis 1935 für ihre Entdeckung künstlicher radioaktiver Atome. Im Jahr 2019 wurde John B. Goodenough im Alter von 97 Jahren der älteste Preisträger der Chemie für seine bahnbrechenden Beiträge zur Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien.

Der Nobelpreis ist nach wie vor eine hochgeschätzte Anerkennung außergewöhnlicher Leistungen auf verschiedenen Gebieten. Es dient als Beweis für die Macht des Wissens, der Wissenschaft und des Humanismus, die Gesellschaft voranzubringen und der Menschheit als Ganzes zu helfen.

