Wissenschaftler sind seit langem vom Geheimnis der Entstehung des Lebens fasziniert. Eine der faszinierendsten Fragen ist, wer oder was der letzte universelle gemeinsame Vorfahre (LUCA) aller lebenden Organismen war. Eine aktuelle Studie, die von den Biologinnen Tara Mahendrarajah und Anja Spang zusammen mit Kooperationspartnern durchgeführt wurde, wirft ein neues Licht auf diesen uralten Vorfahren.

Mithilfe eines neuartigen molekularen Datierungsansatzes schätzten die Forscher, dass LUCA vor 4.32 bis 4.52 Milliarden Jahren lebte, einer Zeit, als unser Planet noch in den Kinderschuhen steckte. Das Aussehen von LUCA bleibt ein Rätsel, aber es wird angenommen, dass es sich um eine Zelle mit wesentlichen Bestandteilen wie ribosomalen Proteinen und ATP-Synthase handelte. Diese Kernproteine ​​kommen in Bakterien, Archaeen und Eukaryoten vor, was auf ihr gemeinsames Erbe hinweist.

Während das geschätzte Alter von LUCA eng mit früheren Schätzungen übereinstimmt, lieferte die Studie interessante Erkenntnisse an anderer Stelle im Evolutionsbaum des Lebens. Entgegen der Annahme, dass Archaeen, alte Bakterien, älter waren als die heutigen Bakterien, zeigt der neue Datierungsansatz, dass der letzte gemeinsame Vorfahre bekannter Archaeen vor 3.37 bis 3.95 Milliarden Jahren existierte. Dies impliziert, dass frühere Formen von Archaeen möglicherweise ausgestorben sind oder unentdeckt bleiben.

Darüber hinaus entstand der letzte gemeinsame Vorfahre der Eukaryoten, Organismen mit Zellen, die wie Pflanzen und Tiere einen Zellkern enthalten, vor 1.84 bis 1.93 Milliarden Jahren. Dieser Befund stellt die Vorstellung in Frage, dass Eukaryoten einen separaten Zweig im Baum des Lebens darstellen. Stattdessen sind sie eine Verschmelzung bakterieller und archaischer Zweige und verkörpern die Vernetzung allen Lebens auf der Erde.

Das Verständnis von LUCA und seinen Nachkommen hat weitreichende Auswirkungen. Die Erweiterung unseres Wissens über frühes mikrobielles Leben ermöglicht ein besseres Verständnis des Nährstoffkreislaufs, die Vorhersage zukünftiger Biodiversitätsmuster und sogar das Verständnis der Entwicklung von Organismen als Reaktion auf ein sich änderndes Klima.

Häufig gestellte Fragen:

F: Wofür steht LUCA?

A: LUCA steht für „last universal common ancestor“.

F: Wie alt ist LUCA?

A: Der aktuellen Studie zufolge lebte LUCA vor 4.32 bis 4.52 Milliarden Jahren.

F: Welche essentiellen Proteine ​​haben alle lebenden Organismen gemeinsam?

A: Ribosomale Proteine ​​und ATP-Synthase gehören zu den Kernproteinen, die allen Bakterien, Archaeen und Eukaryoten gemeinsam sind.

F: Sind Archaeen älter als Bakterien?

A: Die Studie legt nahe, dass die Vorfahren aller heutigen Archaeen jünger sind als die der Bakterien.

F: Wann sind Eukaryoten entstanden?

A: Der letzte gemeinsame Vorfahre der Eukaryoten existierte vor 1.84 bis 1.93 Milliarden Jahren.