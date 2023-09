Neue KI-Technik kann helfen, antikes Leben auf der Erde und anderen Planeten zu identifizieren

By

Wissenschaftler haben eine neue Methode entwickelt, die maschinelles Lernen nutzt, um festzustellen, ob Gesteinsproben Hinweise auf antikes Leben enthalten. Die Forscher unter der Leitung des Mineralogen Bob Hazen verwendeten ein System künstlicher Intelligenz (KI), um kohlenstoffhaltige Proben zu analysieren. Die KI war in der Lage, zwischen lebenden und nicht lebenden Proben zu unterscheiden und teilte die lebenden Proben sogar in zwei Kategorien ein: „kürzlich lebendig“ und „lebendig in der antiken Vergangenheit“. Die Technik, die eine Genauigkeitsrate von rund 90 % zeigte, könnte zur Beilegung von Debatten über die Herkunft bestimmter Gesteinsproben, wie etwa des Apex-Hornsteins aus Westaustralien, eingesetzt werden.

Die KI-Methode verfolgt einen breiteren Ansatz als herkömmliche Techniken, die nach spezifischen Biosignaturen suchen, die mit dem Leben verbunden sind. Stattdessen sucht es nach Mustern und Unterschieden in der Verteilung von Molekülen. Das Team analysierte 134 kohlenstoffhaltige Proben, darunter biologische Proben und abiotische Substanzen. Mithilfe einer Technik namens Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie sammelten sie eine enorme Menge an Daten zu den Proben. Die Komplexität dieser Daten machte es für den Menschen schwierig, Muster zu erkennen, aber das KI-System konnte dies erfolgreich tun.

Diese neue Methode hat nicht nur Auswirkungen auf das Verständnis des antiken Lebens auf der Erde, sondern auch auf die Suche nach außerirdischem Leben. Da der NASA-Rover Perseverance derzeit den Mars erkundet und Gesteinsproben sammelt, ist die genaue Unterscheidung zwischen geologischen Merkmalen und potenziellen Lebenszeichen von entscheidender Bedeutung. Die KI-Methode bietet eine mögliche Lösung, da sie molekulare Muster erkennen könnte, die sich von allem unterscheiden, was auf der Erde zu sehen ist. Allerdings wären weitere Experimente und Analysen erforderlich, um die Existenz außerirdischen Lebens zu bestätigen.

Diese Forschung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Astrobiologie dar und bietet ein wertvolles Werkzeug zur Erforschung des antiken Lebens auf der Erde und möglicherweise zur Identifizierung von Lebenszeichen auf anderen Planeten. Wie Professor Hazen erklärt, sind die Möglichkeiten „sehr verlockend“ und könnten zu spannenden Entdeckungen über den Ursprung des Lebens und unseren Platz im Universum führen.

Quelle:

– Tagungsband der National Academy of Sciences