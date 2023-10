So beobachten Sie die ringförmige Sonnenfinsternis sicher

Am Samstag wird in den Vereinigten Staaten eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein, die möglicherweise Millionen von Zuschauern anzieht. Der Blick in die Sonne mit bloßem Auge kann jedoch zu schweren Schäden an Augen und Netzhaut führen. Astronomen raten dringend dazu, zugelassene Sonnenfinsternisbrillen oder tragbare Sonnenbetrachter zu verwenden, um das Ereignis sicher beobachten zu können. Diese Spezialbrille ist 100,000-mal dunkler als normale Sonnenbrillen und blockiert fast das gesamte sichtbare, infrarote und ultraviolette Licht. Sie unterliegen einem internationalen Sicherheitsstandard, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

Glücklicherweise sind Sonnenfinsternis-Brillen weit verbreitet und können gekauft oder kostenlos bezogen werden. Viele Bibliotheken im ganzen Land verschenken dank der Finanzierung durch lokale Beamte und Organisationen kostenlose Brillen. Das Space Science Institute hat 5 Millionen Brillen an 10,000 Bibliotheken verteilt, und eine Karte der teilnehmenden Bibliotheken finden Sie auf ihrer Website. In Memphis, Tennessee, können Einwohner Brillen in Bibliotheken erwerben oder in einem Popup-Shop kaufen.

Beim Online-Kauf von Brillen ist es wichtig, sicherzustellen, dass sie von zugelassenen Anbietern stammen. Die American Astronomical Society führt eine Liste verifizierter Lieferanten. Amazon bietet auch eine Vielzahl zertifizierter Sonnenfinsternis-Brillen an, allerdings ist Vorsicht geboten, um gefälschte oder unsichere Produkte zu vermeiden.

Wenn man während einer Sonnenfinsternis direkt in die Sonne starrt, kann dies zu Blindheit oder Sehstörungen führen, selbst an Orten ohne Sicht auf die spektakuläre partielle Sonnenfinsternis. Die konzentrierten Sonnenstrahlen der Sonnenfinsternis können durch Kameraobjektive, Teleskope und Ferngläser brennen, daher sollten diese nicht ohne geeignete Filter verwendet werden. Eine ringförmige Sonnenfinsternis unterscheidet sich von einer totalen Sonnenfinsternis, da sich der Mond am weitesten von der Erde entfernt befindet und als kleinere dunkle Scheibe vor der Sonne erscheint. Dadurch entsteht die Illusion eines Feuerrings.

Die ringförmige Sonnenfinsternis wird zunächst in Oregon sichtbar sein und sich über die Vereinigten Staaten erstrecken, bevor sie sich über Mexiko, Mittelamerika und Südamerika fortsetzt. Den Zuschauern wird dringend empfohlen, geeignete Brillen zu tragen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um dieses seltene himmlische Ereignis sicher genießen zu können.

Quellen:

- NASA

– Weltraumwissenschaftliches Institut

– Amerikanische Papieroptik

– Amerikanische Astronomische Gesellschaft