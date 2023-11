Der Tauriden-Meteorschauer: Ein spektakuläres Himmelsereignis

Wenn Sie ein Fan der Sternbeobachtung sind, markieren Sie sich die erste Novemberhälfte in Ihrem Kalender, denn vielleicht werden Sie Zeuge eines atemberaubenden Anblicks am Nachthimmel – eines Tauriden-Meteors. Der Tauriden-Meteorschauer ist ein einzigartiges und langanhaltendes Himmelsereignis, das ein bezauberndes Schauspiel sich langsam bewegender Feuerbälle bietet. Während das Licht des abnehmenden Mondes bis etwa zum 9. November die Beobachtung spät in der Nacht erschweren kann, können Sie bis zum 10. November immer noch damit rechnen, etwa 13 Meteore pro Stunde zu sehen, mit Raten von drei bis vier pro Stunde von Ende Oktober bis Ende November.

Eine Besonderheit der Tauriden-Meteore ist, dass sie sowohl in den Abend- als auch in den Morgenstunden beobachtet werden können. Dies ist auf die Strahlung des Schauers zurückzuführen, der sich etwa 5 Grad südlich des berühmten Sternhaufens der Plejaden befindet und die ganze Nacht über hoch bleibt. Je höher die Strahlung eines Meteoritenschauers ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Meteore am gesamten Himmel zu entdecken. Der Taurid-Trümmerstrom zeichnet sich auch dadurch aus, dass er im Vergleich zu anderen Kometen größere Fragmente enthält, was zu gelegentlichen Ausbrüchen außergewöhnlich heller Meteore, sogenannten „Feuerbällen“, führt. Diese Feuerbälle zeigen eine atemberaubende Farbpalette, darunter Gelb, Orange, Grün, Rot und Blau.

Der Tauriden-Meteorschauer geht auf den periodischen Kometen 2P/Encke zurück, der den Rekord für die kürzeste Umlaufzeit aller bekannten Kometen hält und eine Umrundung der Sonne in nur 3.3 Jahren absolvierte. Im Jahr 2023 durchquerte der Komet das innere Sonnensystem und erreichte am 24. September seine größte Annäherung an die Erde und am 22. Oktober sein Perihel, seinen sonnennächsten Punkt. Dieser wiederkehrende Komet wurde erstmals 1786 von den französischen Astronomen Pierre Méchain und Charles Messier entdeckt, gefolgt von Caroline Herschel und Jean-Louis Pons. Es war jedoch der deutsche Astronom Johann Franz Encke, der zu dem Schluss kam, dass es sich bei diesen Sichtungen um dasselbe Objekt handelte, und seine Rückkehr im Jahr 1822 richtig vorhersagte, was dem Kometen die Bezeichnung „2P“ einbrachte und Enckes Platz in der astronomischen Geschichte sicherte.

Schnappen Sie sich also eine Decke, suchen Sie sich ein gemütliches Plätzchen und blicken Sie nach oben, um Zeuge des faszinierenden Tauriden-Meteorschauers zu werden. Es ist ein astronomisches Spektakel, das Sie vor den Wundern des Universums in Erstaunen versetzen wird.

FAQ

1. Wann ist die beste Zeit, um den Tauriden-Meteorschauer zu beobachten?

Der Taurid-Meteorschauer ist in der ersten Novemberhälfte sichtbar, wobei die höchste Aktivität typischerweise zwischen dem 9. und 13. November auftritt. Allerdings sind Meteore von Ende Oktober bis Ende November zu sehen, wenn auch in geringerer Häufigkeit.

2. Warum werden Taurid-Meteore als „Feuerbälle“ bezeichnet?

Taurid-Meteore werden oft „Feuerbälle“ genannt, weil sie deutlich heller sind als normale Meteore. Diese Feuerbälle sind das Ergebnis der größeren Fragmente des Tauriden-Trümmerstroms, die in der Erdatmosphäre verglühen und ein schillerndes Farbenspiel erzeugen.

3. Woher kommen die Tauriden-Meteore?

Die Taurid-Meteore stammen vom periodischen Kometen 2P/Encke, der alle 3.3 Jahre einen Umlauf um die Sonne durchführt. Diese Meteore sind Überreste, die der Komet auf seiner Reise durch das innere Sonnensystem zurücklässt.

4. Welche Bedeutung hat die Strahlung des Tauriden-Meteorschauers?

Die Strahlung eines Meteoritenschauers bezieht sich auf den Punkt am Himmel, von dem die Meteore zu stammen scheinen. Im Fall des Tauriden-Meteorschauers liegt sein Strahler etwa 5 Grad südlich des Sternhaufens der Plejaden. Je höher die Strahlung, desto mehr Meteore sind am gesamten Himmel zu sehen.