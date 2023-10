Die leuchtenden Spuren von Meteorschauern verstehen

By

Bei Meteorschauern werden Beobachter gelegentlich mit einem seltenen Phänomen konfrontiert, das als persistente Züge bekannt ist. Hierbei handelt es sich um leuchtende Spuren, die nach dem Vorbeiflug eines Meteors am Himmel verbleiben. Wissenschaftler versuchen immer noch, die genaue Ursache für anhaltende Züge zu ermitteln, es haben sich jedoch zwei führende Theorien herauskristallisiert.

Eine Theorie besagt, dass die schnelle Fortbewegung von Meteoroiden dazu führt, dass sie den Luftmolekülen Elektronen entziehen, was zu einer Ionisierung führt. Es wird angenommen, dass das in persistenten Zügen beobachtete Leuchten auf die Freisetzung von Energie zurückzuführen ist, wenn diese ionisierten Moleküle ein Streuelektron aus der Umgebung einfangen. Eine andere Theorie betrifft die Chemilumineszenz, bei der Metalle, die von sich schnell bewegenden Meteoroiden verdampfen, mit Ozon und Sauerstoff in der Atmosphäre interagieren und ein leuchtendes Leuchten erzeugen.

Während des Höhepunkts des Orioniden-Meteorschauers, der in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober stattfand, konnten Beobachter bei klarem, dunklem Himmel etwa 10 bis 20 Meteore pro Stunde beobachten. Der strahlende Punkt, der den scheinbaren Ursprung der Meteore darstellt, befand sich im Sternbild Orion. Es ist jedoch wichtig, sich nicht nur auf diesen Punkt am Himmel zu konzentrieren, da orionidische Meteore aus jeder Richtung auftauchen können.

Zusätzlich zu den Orioniden lohnt es sich auch, nach den Meteorschauern der Südlichen Tauriden und der Nördlichen Tauriden Ausschau zu halten, die sich mit den Orioniden überschneiden. Beide Schauer stammen aus dem Sternbild Stier, westlich des Orion. Während die Nördlichen Tauriden ihren Höhepunkt Mitte November erreichen, stellen die Südlichen Tauriden einen Sonderfall dar.

Weitere Forschung ist erforderlich, um die Mechanismen hinter persistenten Zügen vollständig zu verstehen und die Geheimnisse der Meteorschauer zu lüften. Beobachter werden aufgefordert, während Meteorschauern so viel wie möglich vom Himmel abzusuchen, um ihre Chancen zu maximieren, Zeuge dieser faszinierenden Himmelsereignisse zu werden.

Definitionen:

– Meteoroid: ein kleines felsiges oder metallisches Objekt, das die Sonne umkreist

– Ionisierung: der Prozess der Hinzufügung oder Entfernung von Elektronen aus Atomen oder Molekülen, was zur Bildung von Ionen führt

– Chemilumineszenz: die Emission von Licht als Ergebnis einer chemischen Reaktion ohne Einwirkung von Wärme