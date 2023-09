Der letzte Supermond des Jahres 2023: Ein spektakuläres himmlisches Ereignis

By

Das Jahr 2023 war für Himmelsbeobachter ein bemerkenswertes Jahr und bot eine Reihe atemberaubender Himmelsereignisse. Von einem seltenen Doppel-Supermond bis hin zu einem prächtigen Perseiden-Meteorschauer wurden Sternbeobachtungsbegeisterte mit einer visuellen Extravaganz verwöhnt. Bereiten Sie sich jetzt auf das große Finale vor, wenn der letzte Supermond des Jahres 2023 am Donnerstag, 28. September, und Freitag, 29. September, den Himmel erleuchtet.

Supermonde zeichnen sich durch ihre Nähe zur Erde aus und treten auf, wenn sich der Mond am oder nahe dem Perigäum befindet, dem Punkt, der unserem Planeten am nächsten ist. Im gesamten Perigäum ist der Mond etwa 225,804 Meilen (363,396 km) von der Erde entfernt. Während eines Supermondes erscheint der Vollmond um ein Drittel heller und bis zu 14 Prozent größer als gewöhnlich und strahlt einen faszinierenden Glanz über den Nachthimmel.

Dieser letzte Supermond, auf der Nordhalbkugel als „Erntemond“ bekannt, fällt mit der September-Tagundnachtgleiche zusammen. In der Antike, als die Ernte manuell durchgeführt wurde, sorgte der Erntemond für zusätzliches Tageslicht, um die Ernte vor dem Winter abzuschließen. Seine Leuchtkraft trug dazu bei, den Abend nach Sonnenuntergang zu erhellen und wertvolle Arbeitszeiten zu verlängern.

Der Supermond wird seine höchste Helligkeit am Freitag, dem 09. September, um 57:05 UTC (oder 57:29 EST) erreichen. Für Beobachter auf der westlichen Hemisphäre ist die beste Beobachtungszeit in den frühen Morgenstunden des Freitagmorgens, bevor der Mond untergeht der Westen. Auf der Osthalbkugel bietet der Freitagabend die ideale Gelegenheit, den Mondaufgang zu beobachten.

Um die Pracht des Supermondes voll genießen zu können, ist es ratsam, einen Ort mit minimaler Lichtverschmutzung und klarem Himmel zu finden. Die optische Täuschung, die auftritt, wenn sich der Mond während seines Auf- oder Untergangs nahe am Horizont befindet, erzeugt einen atemberaubenden visuellen Effekt, der ihn im Vergleich zu umgebenden Objekten größer erscheinen lässt.

Während 2023 eine außergewöhnliche Serie von Supermonden anhält, wird das nächste Jahr nur zwei Gelegenheiten bieten, Zeuge dieser faszinierenden Himmelsphänomene zu werden – eine am 18. September und eine weitere am 17. Oktober. Nutzen Sie daher den letzten Supermond dieser Woche und tauchen Sie ein in das beeindruckende Spektakel unseres himmlischen Begleiters.

Quellen:

– „Der Supermond: Was ist das?“ von Julian Cheatle, Metro News

– „Was ist ein Supermoon?“ von Ashley Strickland, CNN