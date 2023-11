Eine verlorene Werkzeugtasche wird zu einem unwahrscheinlichen himmlischen Anblick am Nachthimmel

By

Während die Internationale Raumstation (ISS) ihre Reise durch den Weltraum fortsetzt, hat eine eigenartige Ergänzung die Aufmerksamkeit von Himmelsbeobachtern erregt. Die Werkzeugtasche eines Astronauten, die während eines routinemäßigen Weltraumspaziergangs versehentlich weggeworfen wurde, umkreist jetzt die Erde und ist zu einem neuen Spektakel am Nachthimmel geworden.

Der Vorfall ereignete sich Anfang des Monats, als die NASA-Astronauten Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara Wartungsarbeiten an der Außenseite der Raumstation durchführten. Eine ihrer Werkzeugtaschen entwischte unbemerkt und begann ihre eigene unabhängige Umlaufbahn um den Planeten.

Trotz Bedenken hinsichtlich möglicher Bedrohungen für die ISS bestätigte die Analyse der NASA, dass die Werkzeugtasche nur ein geringes Risiko einer Kollision mit der Station darstellt. Da die Besatzung an Bord und die Raumstation als sicher gelten, sind keine sofortigen Maßnahmen erforderlich.

Während die Werkzeugtasche technisch gesehen als verschollen galt, hat sie sich nun in einen unerwarteten künstlichen „Stern“ verwandelt. Laut dem erfahrenen Astronomen Dave Dickinson kann die Tasche etwa eine Minute vor der Umlaufbahn der Raumstation entdeckt werden. Mit einer Sternhelligkeit von +6 kann es sich als schwierig erweisen, ihn mit bloßem Auge zu beobachten, könnte aber möglicherweise mit einem Fernglas am Nachthimmel erkennbar sein.

Die Sternhelligkeit ist ein Maß zur Beschreibung der scheinbaren Helligkeit von Himmelsobjekten. Die Skala reicht von -30 bis +30 und weist helleren Objekten kleinere und schwächeren größere Zahlen zu. Beispielsweise hat der Vollmond eine Helligkeit von -12.6, während ein dunklerer Himmelskörper eine Helligkeit von +10 oder höher haben kann.

Für diejenigen, die Zeuge dieses einzigartigen Phänomens werden möchten, hat Meganne Christian von der Europäischen Weltraumorganisation NASA-Aufnahmen der schwebenden Werkzeugtasche während des Weltraumspaziergangs am 1. November zur Verfügung gestellt. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, sie zu entdecken, sollten Himmelsbeobachter zunächst mithilfe der mobilen App oder Website „Spot the Station“ der NASA ermitteln, wann die ISS über ihnen hinwegfliegen wird. Die ISS, normalerweise das dritthellste Objekt am Nachthimmel, ähnelt mit bloßem Auge einem sich schnell bewegenden Flugzeug.

Mit einem Fernglas in der Hand können Beobachter die Flugbahn der Raumstation leicht nach vorne scannen und nach einem schwachen beweglichen Objekt Ausschau halten, das ihnen den Weg weist. Es wird erwartet, dass die Werkzeugtasche mehrere Monate lang sichtbar bleibt, bevor sie allmählich absinkt und in der Erdatmosphäre harmlos verbrennt, ähnlich wie andere kleine Objekte in einer erdnahen Umlaufbahn.

F: Wie konnte die Werkzeugtasche im Weltraum verloren gehen?

A: Die Werkzeugtasche ging versehentlich während eines Weltraumspaziergangs verloren, als NASA-Astronauten Wartungsarbeiten an der Außenseite der ISS durchführten.

F: Besteht eine Gefahr für die Internationale Raumstation?

A: Die NASA hat festgestellt, dass das Risiko einer Kollision der Werkzeugtasche mit der Raumstation gering ist und dass sowohl die Besatzung als auch die Station als sicher gelten.

F: Wie kann ich die Werkzeugtasche im Orbit erkennen?

A: Um Ihre Chancen, die Werkzeugtasche zu sehen, zu erhöhen, verwenden Sie ein Fernglas und ermitteln Sie zunächst mithilfe der Spot the Station-App oder der Website der NASA, wann die ISS über Ihnen vorbeifliegen wird. Suchen Sie dann etwas vor der Bahn der Raumstation nach einem schwachen, sich bewegenden Objekt, das Ihnen den Weg weist.

F: Was passiert mit der Werkzeugtasche?

A: Die Werkzeugtasche wird wahrscheinlich noch einige Monate am Nachthimmel sichtbar bleiben, bevor sich ihre Umlaufbahn allmählich verschlechtert. Schließlich wird es auf die Erde zufallen und wie andere kleine Objekte in einer erdnahen Umlaufbahn harmlos in der Atmosphäre verglühen.