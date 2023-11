Machen Sie sich bereit für ein umwerfendes Schauspiel: den Leonid-Meteorschauer

By

Wenn für den frühen Dienstagmorgen ein klarer Himmel vorhergesagt wird, sollten Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Zeuge eines atemberaubenden Himmelsereignisses zu werden. Der Leoniden-Meteorschauer, der durch einen hellen Ausbruch von Sternschnuppen gekennzeichnet ist, könnte sichtbar sein, wenn Sie einen dunklen Ort finden, an dem Sie in den Nachthimmel blicken können.

Jedes Jahr im November durchquert die Erde eine weite Fläche aus Eis und Staub, die der Komet Tempel-Tuttle, offiziell bekannt als 55P/Tempel-Tuttle, hinterlassen hat. Dieser 1865 entdeckte Komet umkreist die Sonne und kreuzt etwa alle 33 Jahre die Bahn der Erde. Nach seiner letzten Begegnung im Jahr 1998 befindet er sich derzeit weit außerhalb der Umlaufbahn des Saturn und steuert allmählich auf seine nächste Annäherung im Jahr 2031 zu.

Im November pflügt unser Planet durch die Überreste des Kometen Tempel-Tuttle, was zum jährlichen Leonid-Meteorschauer führt. Geduldige Beobachter können zwischen dem 3. November und dem 2. Dezember mehrere helle Meteore beobachten, die jede Nacht vom Sternbild Löwe aus über den Himmel streifen. Der Höhepunkt des Meteoritenschauers tritt jedoch um den 17. November herum auf, wenn die Erde den dichtesten Teil des Trümmerstroms des Kometen passiert. Während dieses Höhepunkts können Sie damit rechnen, zwischen 10 und 15 Meteore pro Stunde zu sehen, was für ein beeindruckendes Schauspiel sorgt.

Leonid-Meteore sind für ihre hohe Geschwindigkeit von über 70 Kilometern pro Sekunde bekannt, was sie außergewöhnlich hell macht. Sie hinterlassen oft leuchtende Spuren ionisierter Gase, sogenannte „persistente Züge“, die nach dem Verschwinden des Meteors noch mehrere Minuten oder sogar Stunden in der Atmosphäre verbleiben können.

Spannend ist, dass die diesjährigen Leoniden am Dienstagmorgen, dem 21. November 2023, möglicherweise einen zusätzlichen Höhepunkt erreichen. Untersuchungen des Astronomen Mikhail Maslov deuten darauf hin, dass die Erde die konzentrierte Trümmerspur kreuzen wird, die der Komet Tempel-Tuttle im Jahr 1733 freigesetzt hat, was zu einer erhöhten Meteoraktivität führt. Wenn Maslovs Vorhersagen zutreffen, könnte dieser zweite Gipfel noch hellere Meteore als üblich erzeugen und Himmelsbeobachtern trotz der Anwesenheit eines zunehmenden Gibbous-Monds ein bemerkenswertes Schauspiel bieten.

FAQ:

F: Wann ist die beste Zeit, den Leoniden-Meteorschauer zu beobachten?

A: Der Höhepunkt des Leoniden-Meteorschauers tritt normalerweise jedes Jahr um den 17. November auf, aber geduldige Beobachter können Meteore zwischen dem 3. November und dem 2. Dezember entdecken.

F: Wo muss ich in den Himmel schauen, um den Leoniden-Meteorschauer zu sehen?

A: Die Meteore scheinen vom Sternbild Löwe aus nach außen zu strahlen. Schauen Sie in Richtung des Sternbildes Löwe und suchen Sie am Himmel nach Sternschnuppen.

F: Wie schnell fliegen Leoniden-Meteore?

A: Leonid-Meteore bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von über 70 Kilometern pro Sekunde, was sie unglaublich schnell und hell macht.

F: Was sind persistente Züge?

A: Persistente Züge sind leuchtende Spuren ionisierter Gase, die Meteore hinterlassen und die noch Minuten oder sogar Stunden nach dem Vorbeiflug des Meteors in der Atmosphäre sichtbar bleiben können.