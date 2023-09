Leben am Rande: Hubble erfasst die Supernova-Blasenexpansion

By

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat die fortschreitende Expansion einer Supernova-Blase namens Cygnus Loop erfasst. Die Überreste eines Sterns, der vor 20,000 Jahren explodierte, rasen noch immer mit unglaublicher Geschwindigkeit ins All. Die Cygnus-Schleife bildet eine blasenartige Struktur mit einem Durchmesser von etwa 120 Lichtjahren und liegt etwa 2,600 Lichtjahre entfernt.

Astronomen konzentrierten sich mithilfe der hochauflösenden Hubble-Bilder aus den Jahren 2001 bis 2020 auf einen kleinen Abschnitt der Vorderkante der expandierenden Supernova-Blase. Sie entdeckten, dass sich die Schockfront des Überrestes in den letzten zwei Jahrzehnten mit konstanter Geschwindigkeit ausgeweitet hat verlangsamen. Der Schock bewegt sich derzeit mit einer Geschwindigkeit von über einer halben Million Meilen pro Stunde, was schnell genug ist, um in weniger als 30 Minuten von der Erde zum Mond zu gelangen.

Die Hubble-Bilder bieten eine einzigartige Gelegenheit, die Dichteunterschiede zu untersuchen, denen die Supernova-Schocks bei ihrer Ausbreitung durch den Weltraum ausgesetzt sind, sowie die Turbulenzen in den Regionen hinter diesen Schocks. Die Bilder zeigen auch eine Nahaufnahme der Filamente aus leuchtendem Wasserstoff, die an faltige Blätter oder verdrehte Lichtbänder erinnern. Diese Filamente bewegen sich vor den Hintergrundsternen, behalten aber ihre Form bei.

Die Ausdehnung der Supernova-Blase erfolgt, wenn die Stoßwelle auf das interstellare Medium trifft, die spärlichen Regionen aus Gas und Staub im interstellaren Raum. Der Durchgang der Stoßwelle erhitzt den neutralen Wasserstoff auf über 1 Million Grad Fahrenheit und bringt ihn zum Leuchten. Wenn Elektronen angeregt werden und dann in niedrigere Energiezustände zurückfallen, werden Photonen emittiert, was zu einem leuchtenden Aussehen des Gases führt.

Die Hubble-Bilder des Cygnus-Loops liefern beispiellose Klarheit und Details über die Dynamik dieses Supernova-Überrests. Dieses himmlische Spektakel wurde 1784 von William Herschel mit einem bescheidenen Teleskop entdeckt und verdeutlicht die bemerkenswerten Fortschritte in der Technologie und unserem Verständnis des Universums in den letzten zwei Jahrhunderten.

Quelle: NASA